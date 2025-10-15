Logo Mobilizujeme.cz

Apple v tichosti upgradoval chytré brýle Vision Pro o výkonný čip M5

Tomáš Rajnoch
Apple Vision Pro M5 | Zdroj: Apple
Apple Vision Pro M5 | Zdroj: Apple

Nové Apple Vision Pro M5 přinášejí 10% nárůst počtu pixelů, vyšší 120Hz obnovovací frekvenci a delší výdrž baterie.

Apple Vision Pro s čipem M5

Apple dnes v tichosti aktualizoval některá svá zařízení, do kterých osadil výkonný čip M5. Tohoto kroku se dočkaly i chytré brýle Apple Vision Pro, které byly až dodnes k dispozici s procesorem M2.

Aktualizované brýle tudíž přinášejí mnohem vyšší surový výkon. Procesor M5 dále zvládá na OLED displeji vykreslit až o 10 % více pixelů než v předchozí generaci. Zvládne také zvýšit obnovovací frekvenci ze 100 Hz na 120 Hz. Nový čip lépe a rychleji pracuje i s prostorovými fotografiemi a rychleji funguje i umělá inteligence.

Nový procesor M5 nepřináší jen vyšší výkon a umělou inteligenci, ale i lepší výdrž baterie. Dle slov Applu je zlepšena o 30 minut, díky čemuž zvládnou brýle až 2,5 hodiny běžného používání a 3 hodiny přehrávání videa.

Apple Vision Pro M5 | Zdroj: Apple
Apple Vision Pro M5 | Zdroj: Apple

Na pohled pořád stejné

Nové brýle Apple Vision Pro M5 sice nabízí nový výkonnější čip, avšak zbylé specifikace zůstávají stejné. To znamená přítomnost variant s 256, 512 GB nebo 1 TB úložištěm. Brýle dále disponují propracovaným kamerovým systémem, jenž zachycuje okolí.

K dispozici jsou tedy dva hlavní fotoaparáty s vysokým rozlišením, šest kamer sledující okolí uživatele, čtyři kamery pro sledování očí, TrueDepth čip nebo senzor LiDAR.

Chytré brýle se dále mohou pochlubit prostorovým zvukem a po softwarové stránce zde běží visionOS 26 s moderním designem a spoustou zajímavých funkcí. Uživatelskému zážitku zde výrazně pomáhá AI, která například vylepšuje při komunikaci skrze FaceTime. Potěší také provázanost napříč ostatními zařízeními Applu.

Pro uživatele jsou dále připraveny produktivní i zábavné aplikace. Apple dále zákazníky láká na speciální sledování filmů, které díky brýlím působí jako 3D. V nabídce Apple TV je například nový Superman nebo Jurský svět: Znovuzrození.

Cena a dostupnost

Chytré brýle Apple Vision Pro s procesorem M5 bohužel zůstávají mimo náš trh a prodávat se budou jen ve vybraných zemích. Zde si zákazníci mohou brýle objednat již dnes, zatímco do ostrého prodeje vstoupí 22. října.

Cena zůstala stejná jako u původní varianty, tedy 3 499 dolarů (cca 73 000 Kč). Apple však nabízí nové řešení pro uchycení na hlavu. Jmenuje se Dual Knit Band a podle kalifornské značky zlepšuje pohodlí pro nošení. Za Dual Knit Band si však zákazník musí připlatit 99 dolarů (zhruba 2 100 Kč).

Zdroj: Apple

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

Komentáře

Nejnovější články

Nový MacBook Pro M5 je mašina s brutálním výkonem a celodenní výdrží
Tomáš Rajnoch

Nový MacBook Pro M5 je mašina s brutálním výkonem a celodenní výdrží

iPhone 18 Pro dostane pokročilý fotoaparát. Jedním prvkem obzvláště potěší
Ondřej Koníček

iPhone 18 Pro dostane pokročilý fotoaparát. Jedním prvkem obzvláště potěší

Xiaomi 15T za extra cenu a k tomu vysavač zdarma? To platí už jen pro nejrychlejší
PR článek

Xiaomi 15T za extra cenu a k tomu vysavač zdarma? To platí už jen pro nejrychlejší

Máte Android? Tyto 3 věci si okamžitě nastavte na svém telefonu
Ondřej Koníček

Máte Android? Tyto 3 věci si okamžitě nastavte na svém telefonu

YouTube má nové rozhraní, ovládací prvky jsou mnohem větší. Co vy na to?
Ondřej Koníček

YouTube má nové rozhraní, ovládací prvky jsou mnohem větší. Co vy na to?

Nová nabídka O2 Datamanie: 1 200 GB dat ročně jen za 249 Kč měsíčně
Pavel Škopek

Nová nabídka O2 Datamanie: 1 200 GB dat ročně jen za 249 Kč měsíčně

Youtuberovi explodoval Google Pixel 10 Pro Fold v testu odolnosti přímo pod rukama
Ondřej Koníček

Youtuberovi explodoval Google Pixel 10 Pro Fold v testu odolnosti přímo pod rukama

Motorola Moto X70 Air má jen 5,99 mm, váží 159 g a vydrží víc než konkurence
Ondřej Koníček

Motorola Moto X70 Air má jen 5,99 mm, váží 159 g a vydrží víc než konkurence

Že za nejlepší powerbankou s 20 000 mAh stojí Haribo, výrobce medvídků?
Tomáš Rajnoch

Že za nejlepší powerbankou s 20 000 mAh stojí Haribo, výrobce medvídků?