Apple v tichosti upgradoval chytré brýle Vision Pro o výkonný čip M5

Nové Apple Vision Pro M5 přinášejí 10% nárůst počtu pixelů, vyšší 120Hz obnovovací frekvenci a delší výdrž baterie.
Apple Vision Pro s čipem M5
Apple dnes v tichosti aktualizoval některá svá zařízení, do kterých osadil výkonný čip M5. Tohoto kroku se dočkaly i chytré brýle Apple Vision Pro, které byly až dodnes k dispozici s procesorem M2.
Aktualizované brýle tudíž přinášejí mnohem vyšší surový výkon. Procesor M5 dále zvládá na OLED displeji vykreslit až o 10 % více pixelů než v předchozí generaci. Zvládne také zvýšit obnovovací frekvenci ze 100 Hz na 120 Hz. Nový čip lépe a rychleji pracuje i s prostorovými fotografiemi a rychleji funguje i umělá inteligence.
Nový procesor M5 nepřináší jen vyšší výkon a umělou inteligenci, ale i lepší výdrž baterie. Dle slov Applu je zlepšena o 30 minut, díky čemuž zvládnou brýle až 2,5 hodiny běžného používání a 3 hodiny přehrávání videa.
Na pohled pořád stejné
Nové brýle Apple Vision Pro M5 sice nabízí nový výkonnější čip, avšak zbylé specifikace zůstávají stejné. To znamená přítomnost variant s 256, 512 GB nebo 1 TB úložištěm. Brýle dále disponují propracovaným kamerovým systémem, jenž zachycuje okolí.
K dispozici jsou tedy dva hlavní fotoaparáty s vysokým rozlišením, šest kamer sledující okolí uživatele, čtyři kamery pro sledování očí, TrueDepth čip nebo senzor LiDAR.
Chytré brýle se dále mohou pochlubit prostorovým zvukem a po softwarové stránce zde běží visionOS 26 s moderním designem a spoustou zajímavých funkcí. Uživatelskému zážitku zde výrazně pomáhá AI, která například vylepšuje při komunikaci skrze FaceTime. Potěší také provázanost napříč ostatními zařízeními Applu.
Pro uživatele jsou dále připraveny produktivní i zábavné aplikace. Apple dále zákazníky láká na speciální sledování filmů, které díky brýlím působí jako 3D. V nabídce Apple TV je například nový Superman nebo Jurský svět: Znovuzrození.
Cena a dostupnost
Chytré brýle Apple Vision Pro s procesorem M5 bohužel zůstávají mimo náš trh a prodávat se budou jen ve vybraných zemích. Zde si zákazníci mohou brýle objednat již dnes, zatímco do ostrého prodeje vstoupí 22. října.
Cena zůstala stejná jako u původní varianty, tedy 3 499 dolarů (cca 73 000 Kč). Apple však nabízí nové řešení pro uchycení na hlavu. Jmenuje se Dual Knit Band a podle kalifornské značky zlepšuje pohodlí pro nošení. Za Dual Knit Band si však zákazník musí připlatit 99 dolarů (zhruba 2 100 Kč).