Apple to vymyslel dokonale. AI Gemini od Googlu míří do Apple Intelligence

Apple Intelligence rozšiřuje AI funkce. Siri využívá ChatGPT, brzy přibude Google Gemini. Do EU dorazí v dubnu, podporována bude od iPhonu 15 Pro.

AI na Apple zařízeních

Apple v posledních letech výrazně investuje do umělé inteligence, která se stává klíčovou součástí moderních technologií. Výrobci chytrých telefonů již nasazují pokročilé AI funkce do svých nejlepších modelů, a přestože Apple vstoupil do tohoto segmentu poměrně pozdě, svou vlastní AI platformu Apple Intelligence představil teprve loni na konferenci WWDC.

Díky tomu Apple obohatil své produkty o řadu inovativních funkcí, které jsou dnes ve světě smartphonů nejžádanější. Výrazného vylepšení se dočkala i hlasová asistentka Siri, která nyní využívá model ChatGPT od OpenAI. To jí umožňuje poskytovat pokročilejší odpovědi a funkce, než jaké by Apple dokázal vyvinout sám.

Softwarový ředitel Craig Federighi na WWDC uvedl, že Apple plánuje do své Apple Intelligence v budoucnu integrovat i další AI modely, například Gemini od Googlu. Zároveň naznačil, že tato spolupráce by mohla být realizována již brzy.

Apple využije Google Gemini | foto: Tom's Guide

Google Gemini brzy v produktech Applu

Jak se nyní zdá, Craig Federighi to se spoluprací s Googlem a jeho jazykovým modelem Gemini myslel skutečně vážně. Jeden z uživatelů sociální sítě X, konkrétně @aaronp613, si v kódu operačního systému iOS 18.4 beta všimnul kolonky zvané „Third Party Model“, což by se dalo přeložit frází „modely třetích stran“. Tento pojem má být následně spjat s Apple Intelligence.

Tato kolonka obsahuje zmínky o OpenAI i Googlu. A jelikož ChatGPT je uživatelům iPhonů skrze Siri již dostupné, alespoň mimo země EU, zdá se býti otázka nasazení Google Gemini jen formalitou. Bohužel se zatím nedozvídáme, kdy Gemini skutečně dorazí.

S nadcházející verzi iOS 18.4 to ale zřejmě nebude a Apple si dle různých zdrojů dá ještě chvíli na čas. Není ani jisté, jestli Gemini dorazí s některou z dílčích aktualizací iOS, nebo až na podzim s iOS 19. Je však očekáváno, že s iOS 19 představí Apple i svůj vlastní pokročilý konverzační model.

Apple Intelligence na iPhonu 16 | foto: Apple

Apple Intelligence míří do EU

Apple Intelligence je prozatím dostupná jen na omezeném počtu trhů, přičemž všechny státy EU si umělou inteligenci Applu nemohou prozatím užít. Problém je spjat se zákonem o digitálních trzích DMA a Evropská unie má také obavy spojené s ochranou soukromí uživatele. Jak se ale zdá, Apple našel s EU společnou řeč a dle všeho se do zemí EU dostane Apple Intelligence už v dubnu letošního roku.

Seznam iPhonů podporující Apple Intelligence