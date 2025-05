Akce, která se vyplatí. Neomezené tarify jsou teď levnější, ale pospěšte si

Neomezené tarify přinášejí svobodu a jistotu. Vodafone je nyní nabízí se slevou 20 %. Akce platí jen do 30. května, tak si pospěšte!

Neomezené tarify, které se vyplatí

Žijeme v překotné době, kdy je takřka nutností být neustále, za všech okolností online a na příjmu. Fungování bez mobilního tarifu si už ani neumíme představit a neomezené paušály jsou v tomto směru nejlepší. Dají vám potřebnou svobodu.

Nemusíte se ohlížet na to, zda jste na Wi-Fi, nebo na datech a vyhnete se také kontrolování toho, kolik dat vám do konce zúčtovacího období vlastně zbývá. Jedete zkrátka naplno a to se hodí i v případě, že využíváte mobil jako svůj hlavní pracovní nástroj.

Operátor Vodafone samozřejmě neomezené tarify nabízí a počátkem dubna na ně rozjel zajímavou akci. Své nejpopulárnější paušály zlevnil o 20 % a navíc se jedná o trvalou slevu, takže tato zvýhodněná cena zůstane uživatelům, kteří si stihnou paušál pořídit, už napořád.

Neomezené tarify Vodafone jsou teď levnější | foto: Ondřej Koníček

Přehled zlevněných tarifů od Vodafone

Slevy 20 % se dočkal i nejoblíbenější neomezený tarif od Vodafone, a sice Basic+. Ten sice nabízí pomalejší připojení (4 Mb/s), ale to bude drtivé většině běžných uživatelů stačit a za akčních 599 korun měsíčně se jedná o skvělou nabídku. Aktuálně je to nejvýhodnější neomezený tarif na trhu.

Basic+

Cena: 599 korun (sleva ze 747 korun)

Rychlost připojení: 4 Mb/s

Data: neomezeno

Volání a SMS: neomezeno

Sleva na zařízení: až 5 000 korun

Super

Cena: 699 korun (sleva ze 877 korun)

Rychlost připojení: 10 Mb/s

Data: neomezeno

Volání a SMS: neomezeno

Sleva na zařízení: až 6 000 korun

Red Basic Lite

Cena: 349 korun (sleva ze 567 korun)

Data: 3 GB

Volání a SMS: neomezeno

Sleva na zařízení: není

S pořízením akčních tarifů si pospěšte

Vodafone tuto speciální akci odstartoval 10. dubna 2025 a aktuálně probíhá její poslední týden. Výše zmíněné tarify za tyto ceny jsou k dispozici jen do 30. května 2025, takže si s jejich pořízením pospěšte.

Samozřejmě jsou zcela bez závazků a pořídit si je můžete i v případě, že zákazníkem Vodafone již jste. Jen se budete muset spokojit s novým telefonním číslem.