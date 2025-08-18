Logo Mobilizujeme.cz

7 000 mAh za pár korun. Xiaomi nás překvapilo skvělým telefonem jen za 3 490 Kč

PR článek
Redmi 15 | foto: Xiaomi
Xiaomi láká na telefony Redmi 15 a 15C, které zaujmou obří baterií a nízkou cenou. Díky akci je pořídíte od 2 690 Kč jen do konce srpna.

Začátek srpna přinesl nenápadné překvapení. Xiaomi uvedlo na trh dvě cenově dostupné novinky, a sice Redmi 15 a Redmi 15C. Obě lákají na obří baterii, solidní výbavu a hlavně cenu, která padne do oka každému, kdo hledá telefon pro dítě, studenta nebo na běžné využití. A protože se blíží začátek školního roku, přichází tahle dvojka v ten nejvhodnější moment. Navíc teď můžete využít slevový kód, který platí pouze do konce srpna, a pořídit si novinku už od 2 690 Kč.

Výkon za lidovou cenu

Redmi 15 je z dvojice tím vybavenějším modelem. Zaujme hlavně baterií o kapacitě 7 000 mAh, díky které zvládne fungovat klidně i dva až tři dny bez nabíječky. Dále nabízí 6,9palcový displej, který se hodí nejen na videa, ale i na hry, čtení nebo studium. Nechybí ani 50Mpx hlavní fotoaparát s AI funkcemi, které vám automaticky vylepší fotky. Výkonově si poradí i s náročnějšími hrami, takže se neztratí ani u lidí, kteří chtějí více než jen základní funkce.

Redmi 15 | foto: Xiaomi
Redmi 15 | foto: Xiaomi

Levnější Redmi 15C má potom o něco menší baterii o kapacitě 6 000 mAh, což je ale pořád víc než většina konkurence. Nabízí základní výkon pro běžné používání, multitasking i nenáročné hry. Jde tak o ideální volbu pro mladší děti nebo pro prarodiče. Nabízí mimo jiné jednoduché ovládání a přehlednost.

Oba modely jsou dostupné ve třech barvách a ve variantách s 128GB nebo 256GB úložištěm.

Ceny se slevovým kódem:

Pouze do konce měsíce

Všechny varianty nových modelů seženete ve slevě v Mobil Pohotovosti pouze do 31. srpna. Stačí dát zboží do košíku, kde se vám cena automaticky sníží. Celou nabídku novinek si můžete prohlédnout zde.

