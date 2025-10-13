10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (197. díl)

Jaké aplikace si stáhnout do mobilu? Vybrali jsme to nejlepší z placených appek, které jsou momentálně ke stažení zcela zdarma.
Vybíráme užitečné aplikace
Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.
Abychom vám usnadnili práci, přinášíme přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iPhone (iOS). Neváhejte, protože nabídka je časově omezená.
Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma
Shadow Knight: Ninja Fighting
Shadow Knight je svižná akční hra, ve které se ujmete role temného ninji a postavíte se nekonečným vlnám nepřátel. Čekají vás rychlé souboje, silní bossové i postupné vylepšování schopností. Hra potěší pěkně zpracovanou grafikou, nízkými nároky na výkon a možností hrát zcela offline.
Nevzpomínáte si, kolik je jeden galon nebo kolik má stopa centimetrů? Tahle aplikace vám to spočítá za vás. Obsahuje přes 700 jednotek rozdělených do 30 kategorií – od délky a objemu až po tlak či energii. Díky přehlednému rozhraní najdete potřebný převod během okamžiku.
V Empire Warriors: Tower Defense budete bránit své království před neúprosnými armádami nepřátel. Využijete magické věže, taktické rozmístění obrany i 11 unikátních hrdinů. Čeká vás 120 map, 30 typů jednotek a možnost hrát i bez připojení k internetu.
Milovníci logiky si přijdou na své, protože Sudoku Masters nabízí více než 5000 hlavolamů v různých obtížnostech. Aplikaci nechybí chytré nápovědy, kontrola duplicit ani tipy, které vám pomohou zdokonalit se ve hraní. Appka navíc funguje zcela bez nutnosti připojení k internetu.
Natáčíte často ve 4K rozlišení a dochází vám místo? S aplikací Compress Video snadno zmenšíte velikost videí, upravíte jejich rozlišení nebo je rovnou oříznete. Rozhraní je přehledné, ovládání jednoduché a během pár minut se v něm zorientuje i úplný začátečník.
Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma
Old Monterrey
Old Monterrey je povedená plošinovka v retro pixelartovém stylu, která vás zaujme svou grafikou a atmosférou. Vaším úkolem je projít všechny úrovně a zároveň zachránit kozy, které unesli mimozemšťané, přičemž každý level přináší nové výzvy. Hra se ovládá velmi jednoduše, a princip je snadno pochopitelný, takže si ji užijí začátečníci i zkušení hráči.
okud máte rádi strategie a zároveň milujete vlaky, tak vás Sid Meier’s Railroads rozhodně nezklame. Vaším cílem je vybudovat propracovanou železniční síť, která propojí města, farmy a zdroje surovin nezbytné pro další rozvoj. Hra vychází z PC portu, takže je velmi komplexní.
Utrácet je snadné, šetřit už o něco těžší. A právě s tím pomůže aplikace Stop Impulse Buying. Umožní vám stanovit si priority i konkrétní cíl, na který chcete spořit, a pomůže tak zkrotit impulzivní nákupy. Prosté, přehledné a minimalistické rozhraní zajistí, že se v aplikaci vyzná opravdu každý.
Chcete z iPhonu dostat z focení víc než jen to, co nabízí výchozí aplikace? RCam je skvělou volbou. Nabízí nejen všechny běžné funkce, ale i pokročilé možnosti, jako je volba rozlišení, poměru stran nebo noční režim. Nechybí ani zpomalené záběry a podpora formátů PRORAW, RAW, HDR či AEB, které ocení především profesionálové.
Potřebujete spravovat dva WhatsApp účty na jednom zařízení? Dual Messenger+ to umožní. Mezi účty můžete snadno přepínat nebo je zabezpečit heslem. Aplikace navíc umí převádět hlasové zprávy na text, což ocení každý, komu někdo neustále posílá jen audionahrávky. K tomu přidává i vlastní chatbot a možnost zapisovat si k jednotlivým konverzacím poznámky či připomínky.
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme zajímavým aplikacím, které jsou standardně placené, teď jsou ale na omezenou dobu zdarma. Redakce negarantuje, že aplikace či hry budou zdarma i další dny po vydání článku.
Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.
Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.