10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (197. díl)

Richard Šimáček
Mobilní aplikace | Zdroj: Unsplash
Mobilní aplikace | Zdroj: Unsplash

Jaké aplikace si stáhnout do mobilu? Vybrali jsme to nejlepší z placených appek, které jsou momentálně ke stažení zcela zdarma.

Vybíráme užitečné aplikace

Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.

Abychom vám usnadnili práci, přinášíme přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iPhone (iOS). Neváhejte, protože nabídka je časově omezená.

Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma

Shadow Knight: Ninja Fighting

Shadow Knight je svižná akční hra, ve které se ujmete role temného ninji a postavíte se nekonečným vlnám nepřátel. Čekají vás rychlé souboje, silní bossové i postupné vylepšování schopností. Hra potěší pěkně zpracovanou grafikou, nízkými nároky na výkon a možností hrát zcela offline.

Shadow Knight Ninja Fighting
Shadow Knight Ninja Fighting

Unit Converter Pro HD

Nevzpomínáte si, kolik je jeden galon nebo kolik má stopa centimetrů? Tahle aplikace vám to spočítá za vás. Obsahuje přes 700 jednotek rozdělených do 30 kategorií – od délky a objemu až po tlak či energii. Díky přehlednému rozhraní najdete potřebný převod během okamžiku.

Unit Converter Pro HD
Unit Converter Pro HD

Empire Warriors: Tower Defense

V Empire Warriors: Tower Defense budete bránit své království před neúprosnými armádami nepřátel. Využijete magické věže, taktické rozmístění obrany i 11 unikátních hrdinů. Čeká vás 120 map, 30 typů jednotek a možnost hrát i bez připojení k internetu.

Empire Warriors Tower Defense
Empire Warriors Tower Defense

Sudoku Masters Premium: Offline

Milovníci logiky si přijdou na své, protože Sudoku Masters nabízí více než 5000 hlavolamů v různých obtížnostech. Aplikaci nechybí chytré nápovědy, kontrola duplicit ani tipy, které vám pomohou zdokonalit se ve hraní. Appka navíc funguje zcela bez nutnosti připojení k internetu.

Sudoku Master Premium Offline
Sudoku Master Premium Offline

Compress Video – Resize Video

Natáčíte často ve 4K rozlišení a dochází vám místo? S aplikací Compress Video snadno zmenšíte velikost videí, upravíte jejich rozlišení nebo je rovnou oříznete. Rozhraní je přehledné, ovládání jednoduché a během pár minut se v něm zorientuje i úplný začátečník.

Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma

Old Monterrey

Old Monterrey je povedená plošinovka v retro pixelartovém stylu, která vás zaujme svou grafikou a atmosférou. Vaším úkolem je projít všechny úrovně a zároveň zachránit kozy, které unesli mimozemšťané, přičemž každý level přináší nové výzvy. Hra se ovládá velmi jednoduše, a princip je snadno pochopitelný, takže si ji užijí začátečníci i zkušení hráči.

Old Monterrey
Old Monterrey

Sid Meier’s Railroads

okud máte rádi strategie a zároveň milujete vlaky, tak vás Sid Meier’s Railroads rozhodně nezklame. Vaším cílem je vybudovat propracovanou železniční síť, která propojí města, farmy a zdroje surovin nezbytné pro další rozvoj. Hra vychází z PC portu, takže je velmi komplexní.

Sid Meier’s Railroads!
Sid Meier’s Railroads!

Stop Impulse Buying

Utrácet je snadné, šetřit už o něco těžší. A právě s tím pomůže aplikace Stop Impulse Buying. Umožní vám stanovit si priority i konkrétní cíl, na který chcete spořit, a pomůže tak zkrotit impulzivní nákupy. Prosté, přehledné a minimalistické rozhraní zajistí, že se v aplikaci vyzná opravdu každý.

Stop Impulse Buying
Stop Impulse Buying

RCam – Manual Camera & RAW

Chcete z iPhonu dostat z focení víc než jen to, co nabízí výchozí aplikace? RCam je skvělou volbou. Nabízí nejen všechny běžné funkce, ale i pokročilé možnosti, jako je volba rozlišení, poměru stran nebo noční režim. Nechybí ani zpomalené záběry a podpora formátů PRORAW, RAW, HDR či AEB, které ocení především profesionálové.

RCam - Manual Camera & RAW
RCam - Manual Camera & RAW

Dual Messenger+

Potřebujete spravovat dva WhatsApp účty na jednom zařízení? Dual Messenger+ to umožní. Mezi účty můžete snadno přepínat nebo je zabezpečit heslem. Aplikace navíc umí převádět hlasové zprávy na text, což ocení každý, komu někdo neustále posílá jen audionahrávky. K tomu přidává i vlastní chatbot a možnost zapisovat si k jednotlivým konverzacím poznámky či připomínky.

Dual Messenger+
Dual Messenger+

V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme zajímavým aplikacím, které jsou standardně placené, teď jsou ale na omezenou dobu zdarma. Redakce negarantuje, že aplikace či hry budou zdarma i další dny po vydání článku.

Richard Šimáček - Redaktor

Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.

