Zrestartujte svůj mobil. Výpadek elektřiny způsobil víc paseky, než byste čekali

Výpadek elektřiny ochromil i mobilní sítě. Operátoři O2, T-Mobile a Vodafone nasadili záložní zdroje a doporučují restartovat telefon pro obnovení nastavení.

Bez elektřiny měly problém i mobilní sítě

V pátek okolo 12. hodiny polední postihl Česko obrovský výpadek elektřiny a v zasažených lokalitách nefungovalo téměř nic, co je napájeno z hlavní sítě a nemá záložní zdroj, včetně základnových stanic mobilních operátorů, tedy samotné vysílače a přijímače mobilního signálu.

Výpadek zasáhl Prahu, některé oblasti ve středních, severních i východních Čechách. Během chvíle tak přestaly fungovat tramvaje, trolejbusy, semafory, výtahy či jakékoliv elektrické spotřebiče v domácnostech i firmách. Blackout zasáhl i všechny české operátory, kterým lokálně vypadla mobilní síť, což krizovou situaci ještě více zkomplikovalo.

Operátoři na sociálních sítích upřesnili, že na znovuzprovoznění infrastruktury pracují a situačně vypnuli 5G síť, aby posílili stabilitu 2G a 4G sítí, které jsou energeticky o něco úspornější a dokážou tak fungovat z náhradního zdroje o něco déle. Mobilní sítě se ve většině zasažených lokalit podařilo plně zprovoznit mezi 14. a 15. hodinou.

Problémy s připojením a jejich řešení

Základnové stanice přijdou při výpadku proudu o konfigurační data, takže je třeba je po opětovném nahození znovu nastavit, což může způsobit, že telefony snažící se připojit na konkrétní vysílač nebudou mít signál. To naštěstí lze vyřešit pouhým restartováním telefonu, aby se k vysílači připojil znovu a získal nová data.

Jenže v některých případech je nutné tento proces rovnou několikrát opakovat, a když ani to nepomůže, je dobré telefon nechat alespoň na 15 minut vypnutý. Poté už by vše mělo fungovat bez problémů, pokud operátoři v oblasti plně zprovoznili základnové stanice. Některým uživatelům může pomoci i přepnutí do režimu letadlo, který má podobný účinek jako restartování telefonu.

Masivní výpadek elektřiny neboli blackout je v dnešní době obrovský problém, protože téměř jakýkoliv přístroj spoléhá na stabilní přísun elektrické energie. Jestliže elektřina dlouhodobě nefunguje, začnou se kazit potraviny v ledničkách a mrazničkách a nemusí fungovat bankovní systémy nebo takové prkotiny, jako jsou automatické dveře v obchodech.

