Známe první specifikace Samsung Galaxy S26 Pro. Jaký dostane displej a baterii?

Samsung chystá novou řadu Galaxy S26. Základní model se přejmenuje na Pro, Plus nahradí Edge a Ultra zůstává vrcholem. Dočkáme se v lednu 2026.
Samsung připravuje nové vlajky
Prakticky všechny hlavní telefony od Samsungu jsou již venku (až na Galaxy S25 FE) a jihokorejský výrobce se již plně soustředí na svou další vlajkovou řadu. Ta dostane označení Galaxy S26 a v jejím rámci se dočkáme vcelku rozsáhlých změn co se týče značení a složení.
Základní model bude pravděpodobně přejmenován na Galaxy S26 Pro a varianta Plus by měla být nahrazena tenkým modelem Edge. Jediným stejným členem tak zůstane vrcholné provedení Ultra, které je jakousi stálicí a opět bude tím nejlepším, co tato řada nabídne.
Proč se Samsung k těmto změnám rozhodl, není jasné, ale nahrazení verze Plus modelem Edge bylo způsobeno pravděpodobně tím, že varianta Plus prodejně strádala. A model Edge jí je, kromě tedy tenkosti konstrukce a hmotnosti, docela podobný a nemělo by smysl mít v nabídce obě verze.
I když se stane model Galaxy S26 Pro novým základem, bude se jednat to velmi podobný telefon, jako v případě modelu Galaxy S25. Nejnovější únik prozrazuje první informace o displeji a osazené baterii, přičemž to vypadá, že se dočkáme klasické evoluce v rámci mezí.
Tato novinka by měla dostat displej o velikosti 6,27 palce, což je o něco málo víc než v případě aktuálního provedení a jeho panelu s úhlopříčkou 6,2 palce. Bude se jednat o AMOLED panel, pravděpodobně s frekvencí 120 Hz a prozatím nespecifikovaným jasem.
Co se baterie týče, tak nejmenší člen řady Galaxy S26 by měl dostat do vínku akumulátor o kapacitě 4300 mAh. To je oproti současnému modelu Galaxy S25, který disponuje baterií o velikosti 4000 mAh, pouze minimální zlepšení. Hodnota nabíjecího výkonu zůstává neznámá.
Čínská konkurence nastaví laťku
Řada Galaxy S26 dorazí zkraje příštího roku, pravděpodobně v lednu 2026. Jak ale můžete vidět, Samsung je v oblasti baterie pořád velmi konzervativní a trendy v tomto směru určuje Čína. Xiaomi 16 s podobně velkým displejem dorazí v září a údajně bude mít baterii o kapacitě 7000 mAh.