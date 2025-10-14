Logo Mobilizujeme.cz

Že za nejlepší powerbankou s 20 000 mAh stojí Haribo, výrobce medvídků?

Tomáš Rajnoch
20 000mAh powerbanka Haribo | Zdroj: Amazon
20 000mAh powerbanka Haribo | Zdroj: Amazon

Z cukrovinek do technologií. Haribo uvádí nejlehčí powerbanku na světě s kapacitou 20 000 mAh a hmotností jen 281 gramů.

Firma na gumové medvídky míří do tech světa

Společnost Haribo je po světě známá dík svým sladkostem a především ikonickým gumovým medvídkům. Na ně se firma specializuje od roku 1920, avšak nyní Haribo přichází s něčím opravdu speciálním.

Haribo míří do odvětví, které má od sladkostí tak daleko, jak jenom to jde. Konkrétně se značka pustila do technologií a do světa vypustila skvělou powerbanku. Tu samozřejmě Haribo nevyrábí ve svých továrnách a navázala spolupráci s hongkongským výrobcem DC Global.

Projekt powerbanky značky Haribo se nejdříve objevil v Japonsku, kde bylo formou crowdfundingu vybráno dostatek peněz na to, aby se powerbanka skutečně začala vyrábět. Haribo přitom vypouští do světa hned dvě s rozdílnou kapacitou.

Powerbanka Haribo | Zdroj: Amazon
Powerbanka Haribo | Zdroj: Amazon

Nejlehčí 20 000mAh powerbanka

Hlavním tahákem je powerbanka s kapacitou 20 000mAh. Její nabíjení probíhá pomocí USB-C portu, přičemž k zařízení je na pevno přidělán i samotný kabel. Maximální výkon nabíjení je slušných 22,5 W, což rozhodně není málo.

Zákazník nemusí mít obavy ani v otázce bezpečnosti. Powerbanka Haribo obsahuje čip, který ji chrání před přehřátím. Samozřejmě nechybí ani LED indikace, která dá ihned vědět, kolik kapacity zbývá. Testy navíc prokazují vysokou účinnost 92 %, za kterou by se nemusely stydět ani powerbanky renomovaných výrobců.

Největším lákadlem jsou nicméně ony rozměry powerbanky. Ty činí skvělých 9 x 6,6 x 2,8 cm a powerbanku Haribo tak schováte i do menší kapse. Nejlepší je však nízká váha pouhých 281 gramů. Díky tomu jde o nejlehčí powerbanku na světě s takto velkou kapacitou. V nabídce je i 10 000mAh verze, která stlačila váhu na 163 gramů.

Pokud jde o design, na čelní straně najdeme typické logo Haribo s medvídkem. Gumový medvídek se poté nachází i na zadní straně a výrobce si pohrál i s detaily. Ve tvaru gumového medvídka je vyvedena i koncovka USB-C kabelu.

Skvělá powerbanka na outdoor

Powerbanka od Haribo prakticky ihned sklízí úspěch u outdoorových nadšenců. Pří dlouhých túrách je samozřejmě potřeba disponovat kvalitním oblečením, boty a zkrátka mít sebou co nejlepší výbavu. U ní se navíc řeší váha.

Nikdo nechce na túry tahat zbytečná kila navíc. Powerbanka s takto vysokou kapacitou a neuvěřitelně nízkou váhou je tudíž jasnou trefou do černého, přičemž ona outdoor komunita to na různých fórech jednoznačně potvrzuje.

Cena a dostupnost

Lehkou powerbanku značky Haribo najdou zákazníci v e-shopu Amazon. Bohužel je poměrně značně omezená dostupnost a powerbanku objednáte jen na vybraných trzích, mezi které se ten český neřadí.

Co se týče samotné ceny, i zde Haribo příjemně překvapilo. Svou 20 000mAh powerbanku si cení na 25 dolarů (cca 525 korun). Překvapení tedy je, že verzi s 10 000mAh baterií prodává e-shop o dva dolary dráže. V přepočtu za 575 korun.

Zdroj: Amazon

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

