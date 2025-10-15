Logo Mobilizujeme.cz

YouTube má nové rozhraní, ovládací prvky jsou mnohem větší. Co vy na to?

Ondřej Koníček
YouTube na telefonu | Zdroj: Unsplash
YouTube na telefonu | Zdroj: Unsplash

YouTube dostává nový vzhled i funkce. Google přepracoval přehrávač, komentáře i lajkování pro modernější zážitek.

Novinky na YouTube

Google zavádí do své stěžejní platformy YouTube výrazné změny týkající se převážně vzhledu. Cílem těchto změn je poskytnout uživatelům poutavější zážitek z používání YouTube a Google chce, aby působilo rozhraní stejně živě a dynamicky, jako videa.

Právě proto se v novém updatu sladí obsah se vzhledem rozhraní, což by mělo mít pozitivní dopad na celkový zážitek z používání této platformy. Celé rozhraní působí výrazně modernějším dojmem a změny se týkají uživatelů napříč celým světem.

Hlavní změnou je přepracovaný přehrávač videa, který je výrazně modernější a působí příjemně minimalistickým dojmem. Jeho součástí jsou aktualizované ovládací prvky a nové ikony, které zakrývají méně obsahu a při sledování videí tak ruší opravdu minimálně.

Nový YouTube přehrávač | Zdroj: Google
Nový YouTube přehrávač | Zdroj: Google

Další vizuální novinky a změny

  • Vylepšená funkce hledat

Funkce přeskočení dvojitým poklepáním byla vylepšena, aby byla modernější a méně rušila zážitek uživatelů pro sledování videí

  • Lepší funkčnost na mobilech

Mobilní aplikace byla vylepšena, aby nabídla plynulejší pohyb a celkově byla příjemnější na používání

  • Upravené lajkování u vybraného obsahu

U vybraných videí bude animace lajkování odpovídat jejich obsahu. Například při lajkování hudebního videa se změní ikona v notu a u sportovního videa zase bude odpovídat vizuálním podnětům ze hry

  • Upravené ukládání videí

Ukládání videí do seznamu pro pozdější přehrání bylo upraveno, a to platí také pro přidávání do playlistů. Vše je nyní plynulejší a vizuálně atraktivnější, přičemž modernizovaný design celý proces zjednodušuje

  • Nové řazení komentářů

Google výrazně přepracoval i systém komentářů, který dostal strukturovaný systém pro odpovědi. Díky tomu bude snazší konverzace sledovat a systém je navržen tak, aby poskytoval cílenější čtenářský zážitek v panelu odpovědí

Kdy vejdou nové prvky v platnost?

Google již začal tyto změny zavádět do ostrého provozu, a to od 13. října 2025. Zavádí je globálně, takže dorazí také do Česka a týkají se jak webového rozhraní, tak mobilní aplikace a změny budou patrné i v rámci aplikace pro televizory.

Zdroj: Google

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Máte Android? Tyto 3 věci si okamžitě nastavte na svém telefonu
Ondřej Koníček

Máte Android? Tyto 3 věci si okamžitě nastavte na svém telefonu

Nová nabídka O2 Datamanie: 1 200 GB dat ročně jen za 249 Kč měsíčně
Pavel Škopek

Nová nabídka O2 Datamanie: 1 200 GB dat ročně jen za 249 Kč měsíčně

Youtuberovi explodoval Google Pixel 10 Pro Fold v testu odolnosti přímo pod rukama
Ondřej Koníček

Youtuberovi explodoval Google Pixel 10 Pro Fold v testu odolnosti přímo pod rukama

Motorola Moto X70 Air má jen 5,99 mm, váží 159 g a vydrží víc než konkurence
Ondřej Koníček

Motorola Moto X70 Air má jen 5,99 mm, váží 159 g a vydrží víc než konkurence

Že za nejlepší powerbankou s 20 000 mAh stojí Haribo, výrobce medvídků?
Tomáš Rajnoch

Že za nejlepší powerbankou s 20 000 mAh stojí Haribo, výrobce medvídků?

Streamovací služba Apple TV+ se přejmenovává nepochopitelně jen na Apple TV
Tomáš Rajnoch

Streamovací služba Apple TV+ se přejmenovává nepochopitelně jen na Apple TV

Herní konzole do kapsy? Tuhle teď pořídíte za zlomek ceny, nabízí tisíce her
PR článek

Herní konzole do kapsy? Tuhle teď pořídíte za zlomek ceny, nabízí tisíce her

Unikátní powerbanka. Dodává šťávu a ještě umí připojit k internetu na cestách
Ondřej Koníček

Unikátní powerbanka. Dodává šťávu a ještě umí připojit k internetu na cestách

Nový král střední třídy. Xiaomi uvádí nejlevnější tablet s 12 000mAh baterií
PR článek

Nový král střední třídy. Xiaomi uvádí nejlevnější tablet s 12 000mAh baterií