YouTube má nové rozhraní, ovládací prvky jsou mnohem větší. Co vy na to?

YouTube dostává nový vzhled i funkce. Google přepracoval přehrávač, komentáře i lajkování pro modernější zážitek.
Novinky na YouTube
Google zavádí do své stěžejní platformy YouTube výrazné změny týkající se převážně vzhledu. Cílem těchto změn je poskytnout uživatelům poutavější zážitek z používání YouTube a Google chce, aby působilo rozhraní stejně živě a dynamicky, jako videa.
Právě proto se v novém updatu sladí obsah se vzhledem rozhraní, což by mělo mít pozitivní dopad na celkový zážitek z používání této platformy. Celé rozhraní působí výrazně modernějším dojmem a změny se týkají uživatelů napříč celým světem.
Hlavní změnou je přepracovaný přehrávač videa, který je výrazně modernější a působí příjemně minimalistickým dojmem. Jeho součástí jsou aktualizované ovládací prvky a nové ikony, které zakrývají méně obsahu a při sledování videí tak ruší opravdu minimálně.
Další vizuální novinky a změny
Vylepšená funkce hledat
Funkce přeskočení dvojitým poklepáním byla vylepšena, aby byla modernější a méně rušila zážitek uživatelů pro sledování videí
Lepší funkčnost na mobilech
Mobilní aplikace byla vylepšena, aby nabídla plynulejší pohyb a celkově byla příjemnější na používání
Upravené lajkování u vybraného obsahu
U vybraných videí bude animace lajkování odpovídat jejich obsahu. Například při lajkování hudebního videa se změní ikona v notu a u sportovního videa zase bude odpovídat vizuálním podnětům ze hry
Upravené ukládání videí
Ukládání videí do seznamu pro pozdější přehrání bylo upraveno, a to platí také pro přidávání do playlistů. Vše je nyní plynulejší a vizuálně atraktivnější, přičemž modernizovaný design celý proces zjednodušuje
Nové řazení komentářů
Google výrazně přepracoval i systém komentářů, který dostal strukturovaný systém pro odpovědi. Díky tomu bude snazší konverzace sledovat a systém je navržen tak, aby poskytoval cílenější čtenářský zážitek v panelu odpovědí
Kdy vejdou nové prvky v platnost?
Google již začal tyto změny zavádět do ostrého provozu, a to od 13. října 2025. Zavádí je globálně, takže dorazí také do Česka a týkají se jak webového rozhraní, tak mobilní aplikace a změny budou patrné i v rámci aplikace pro televizory.