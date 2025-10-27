Logo Mobilizujeme.cz

Xiaomi uvádí chytrou elektrickou deku. Vylepší spánek a pomůže i se zdravím

Ondřej Koníček
Chytrá deka Xiaomi | Zdroj: Xiaomi
Chytrá deka Xiaomi | Zdroj: Xiaomi

Nová chytrá deka od Xiaomi vás nejen zahřeje, ale i zlepší kvalitu spánku. Umí sušit, čistit a ovládáte ji přes aplikaci.

Zlepšete svůj spánek s Xiaomi

Xiaomi je obří technologický gigant, který má neuvěřitelně rozsáhlé portfolio. V něm najdete opravdu vše, od telefonů a tradiční elektroniky, před bílou elektroniku do domácnosti, až po více či méně obskurní pomocníky. Nyní Xiaomi představilo další produkt.

Novým pomocníkem do domácnosti, respektive do ložnice, se stává chytrá elektrická deka Mijia Smart Electric Blanket. Ano, i deka už může být v dnešní době chytrá a tato novinka od Xiaomi je možná více použitelná a praktická, než by se na první pohled zdálo.

Je potažena polyesterovou tkaninou, která je velmi měkká na dotek a stejným materiálem je také vyplněna. Tepelným zdrojem jsou tenké integrované topné dráty, které doplňuje trojitý izolační systém kvůli bezpečnosti.

Chytrá deka Xiaomi | Zdroj: Xiaomi
Chytrá deka Xiaomi | Zdroj: Xiaomi

Topí, ale pomáhá i jinak

Hlavní funkcí této deky je samozřejmě udržet osobu pod ní po celou noc v příjemném teple, což zlepší a zpříjemní spánek. To ale není vše. Deka má také další dvě funkce, a to odvlhčení matrace a odstranění roztočů, kteří se v matracích pochopitelně vyskytují a množí.

Její rozměry čítají 180 × 80 centimetrů, takže je uzpůsobena na jednu postel a nabízí výkon až 80 W. Hlavní devízou této deky je funkce, která inteligentně upravuje teplotu po celou noc a vyhřívání se nastavuje přes mobilní aplikaci Xiaomi Mijia.

Zde je možné nastavit si různé plány, deku lze propojit s dalšími chytrými produkty v domácnosti a v aplikaci je možné aktivovat i zmíněné funkce sušení a odstranění roztočů. Mimo to lze ale deku ovládat také hlasem a součástí balení je navíc i dálkový ovladač.

Cena a dostupnost

Tato deka je prozatím k dispozici jen v Číně, a to přes crowdfundingovou kampaň. Uživatelé, kteří ji podpořili, si ji mohou pořídit za 179 jüanů (635 korun) a její standardní cena byla stanovena na 239 jüanů (850 korun). Zda se dostane i do Evropy, se prozatím bohužel neví.

Zdroj: Xiaomi

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Nebezpečný tip pro iPhone: Češi, tohle nikdy nezkoušejte
Ondřej Koníček

Nebezpečný tip pro iPhone: Češi, tohle nikdy nezkoušejte

Praktická věcička z Actionu. Hodí se každému k telefonu, stojí jen pár korun
Tomáš Rajnoch

Praktická věcička z Actionu. Hodí se každému k telefonu, stojí jen pár korun

Huawei Pura 80 Ultra má unikátní 9,4x optický zoom. Toto jsou 3 největší inovace
Ondřej Koníček

Huawei Pura 80 Ultra má unikátní 9,4x optický zoom. Toto jsou 3 největší inovace

Netflix vydává novinky: Vybrali jsme 7 z nich, které za to určitě stojí (94. díl)
Tomáš Rajnoch

Netflix vydává novinky: Vybrali jsme 7 z nich, které za to určitě stojí (94. díl)

Lidl má šikovnou věc do domácnosti. Teď vyjde jen na pár korun
Ondřej Koníček

Lidl má šikovnou věc do domácnosti. Teď vyjde jen na pár korun

Recenze Huawei Watch Ultimate 2 – Nekompromisní hodinky pro fajnšmekry
Tomáš Rajnoch

Recenze Huawei Watch Ultimate 2 – Nekompromisní hodinky pro fajnšmekry

Testoval jsem hodinky Huawei Watch GT 6. Tyto 3 věci mě nejvíce překvapily
Tomáš Rajnoch

Testoval jsem hodinky Huawei Watch GT 6. Tyto 3 věci mě nejvíce překvapily

Recenze AirPods Pro 3 – Vynikající sluchátka, ale žádný obří mezigenerační skok
Luboš Srb

Recenze AirPods Pro 3 – Vynikající sluchátka, ale žádný obří mezigenerační skok

Nejlevnější chytrá televize z Lidlu: Cena spadla na půlku, vyplatí se za 3 499 Kč?
Tomáš Rajnoch

Nejlevnější chytrá televize z Lidlu: Cena spadla na půlku, vyplatí se za 3 499 Kč?