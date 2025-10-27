Xiaomi uvádí chytrou elektrickou deku. Vylepší spánek a pomůže i se zdravím

Nová chytrá deka od Xiaomi vás nejen zahřeje, ale i zlepší kvalitu spánku. Umí sušit, čistit a ovládáte ji přes aplikaci.
Zlepšete svůj spánek s Xiaomi
Xiaomi je obří technologický gigant, který má neuvěřitelně rozsáhlé portfolio. V něm najdete opravdu vše, od telefonů a tradiční elektroniky, před bílou elektroniku do domácnosti, až po více či méně obskurní pomocníky. Nyní Xiaomi představilo další produkt.
Novým pomocníkem do domácnosti, respektive do ložnice, se stává chytrá elektrická deka Mijia Smart Electric Blanket. Ano, i deka už může být v dnešní době chytrá a tato novinka od Xiaomi je možná více použitelná a praktická, než by se na první pohled zdálo.
Je potažena polyesterovou tkaninou, která je velmi měkká na dotek a stejným materiálem je také vyplněna. Tepelným zdrojem jsou tenké integrované topné dráty, které doplňuje trojitý izolační systém kvůli bezpečnosti.
Topí, ale pomáhá i jinak
Hlavní funkcí této deky je samozřejmě udržet osobu pod ní po celou noc v příjemném teple, což zlepší a zpříjemní spánek. To ale není vše. Deka má také další dvě funkce, a to odvlhčení matrace a odstranění roztočů, kteří se v matracích pochopitelně vyskytují a množí.
Její rozměry čítají 180 × 80 centimetrů, takže je uzpůsobena na jednu postel a nabízí výkon až 80 W. Hlavní devízou této deky je funkce, která inteligentně upravuje teplotu po celou noc a vyhřívání se nastavuje přes mobilní aplikaci Xiaomi Mijia.
Zde je možné nastavit si různé plány, deku lze propojit s dalšími chytrými produkty v domácnosti a v aplikaci je možné aktivovat i zmíněné funkce sušení a odstranění roztočů. Mimo to lze ale deku ovládat také hlasem a součástí balení je navíc i dálkový ovladač.
Cena a dostupnost
Tato deka je prozatím k dispozici jen v Číně, a to přes crowdfundingovou kampaň. Uživatelé, kteří ji podpořili, si ji mohou pořídit za 179 jüanů (635 korun) a její standardní cena byla stanovena na 239 jüanů (850 korun). Zda se dostane i do Evropy, se prozatím bohužel neví.