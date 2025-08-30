Xiaomi svolává nebezpečné powerbanky. Mohou se přehřívat a hořet

Vadná baterie v powerbance Xiaomi zvyšuje riziko přehřátí a může vést až k požáru. Firma spustila svolávací akci na téměř 147 tisíc kusů.
Jak poznat nebezpečný model?
Powerbanky patří mezi nejrozšířenější příslušenství k mobilním telefonům a produkují je takřka všichni výrobci, včetně Xiaomi. To ale nyní bylo nuceno uspořádat velkou svolávací akci své powerbanky s modelovým označením PB2030MI, a to kvůli možnému riziku.
Jedná se o model s kapacitou 20000 mAh, nabíjením o výkonu 33 W a integrovaným kabelem. Svolávací akce se týká celkově 146 891 kusů a platí pro modely, jenž byly vyrobeny mezi srpnem 2024 a zářím téhož roku.
Některé z těchto modelů mohou mít vadnou baterii od určitého, nespecifikovaného výrobce a tato baterie může v určitých situacích způsobit bezpečnostní rizika. Xiaomi bohužel nebylo konkrétní, jaké situace mohou baterii ohrozit, ani jaké nebezpečí je v sázce.
Hrozí nebezpečí výbuchu či požáru?
I když nebylo nijak specifikováno, jaké podmínky mohou nebezpečí způsobit, nebo co hrozí, lze si to snadno domyslet. Je velmi pravděpodobné, že by mohly mít tyto baterie tendence k přehřívání se ve vyšších teplotách a to by molo vést k výbuchu nebo požáru.
Tato svolávací akce byla aktuálně vyhlášena v Číně, ačkoliv je tato powerbanka globální produkt a prodávala se všude po světě, včetně Česka. U nás je vlastně stále k dispozici a dá se sehnat u většiny internetových prodejců elektroniky, a to za zhruba 600 korun.
Není jasné, zda se modely s vadnou baterií dostaly i mimo čínský trh, ale Xiaomi se o tom nezmiňuje a je tedy pravděpodobné, že je vše v pořádku. Zákazníci, kteří tento model vlastní a týká se jich svolávací akce, dostanou navrácenu původní kupní cenu v plné výši.
Při používání buďte opatrní
Pokud tuto powerbanku máte doma, tak i když s největší pravděpodobností žádné nebezpečí nehrozí, určitě nebude od věci používat ji opatrně a s rozmyslem. Raději se vyvarujte jejímu extrémnímu namáhání, a také nabíjení přes noc.