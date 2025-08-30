Logo Mobilizujeme.cz

Xiaomi svolává nebezpečné powerbanky. Mohou se přehřívat a hořet

Ondřej Koníček
Powerbanka Xiaomi PB2030MI | foto: Xiaomi
Powerbanka Xiaomi PB2030MI | foto: Xiaomi

Vadná baterie v powerbance Xiaomi zvyšuje riziko přehřátí a může vést až k požáru. Firma spustila svolávací akci na téměř 147 tisíc kusů.

Jak poznat nebezpečný model?

Powerbanky patří mezi nejrozšířenější příslušenství k mobilním telefonům a produkují je takřka všichni výrobci, včetně Xiaomi. To ale nyní bylo nuceno uspořádat velkou svolávací akci své powerbanky s modelovým označením PB2030MI, a to kvůli možnému riziku.

Jedná se o model s kapacitou 20000 mAh, nabíjením o výkonu 33 W a integrovaným kabelem. Svolávací akce se týká celkově 146 891 kusů a platí pro modely, jenž byly vyrobeny mezi srpnem 2024 a zářím téhož roku.

Některé z těchto modelů mohou mít vadnou baterii od určitého, nespecifikovaného výrobce a tato baterie může v určitých situacích způsobit bezpečnostní rizika. Xiaomi bohužel nebylo konkrétní, jaké situace mohou baterii ohrozit, ani jaké nebezpečí je v sázce.

Powerbanka Xiaomi PB2030MI | foto: Xiaomi
Powerbanka Xiaomi PB2030MI | foto: Xiaomi

Hrozí nebezpečí výbuchu či požáru?

I když nebylo nijak specifikováno, jaké podmínky mohou nebezpečí způsobit, nebo co hrozí, lze si to snadno domyslet. Je velmi pravděpodobné, že by mohly mít tyto baterie tendence k přehřívání se ve vyšších teplotách a to by molo vést k výbuchu nebo požáru.

Tato svolávací akce byla aktuálně vyhlášena v Číně, ačkoliv je tato powerbanka globální produkt a prodávala se všude po světě, včetně Česka. U nás je vlastně stále k dispozici a dá se sehnat u většiny internetových prodejců elektroniky, a to za zhruba 600 korun.

Není jasné, zda se modely s vadnou baterií dostaly i mimo čínský trh, ale Xiaomi se o tom nezmiňuje a je tedy pravděpodobné, že je vše v pořádku. Zákazníci, kteří tento model vlastní a týká se jich svolávací akce, dostanou navrácenu původní kupní cenu v plné výši.

Při používání buďte opatrní

Pokud tuto powerbanku máte doma, tak i když s největší pravděpodobností žádné nebezpečí nehrozí, určitě nebude od věci používat ji opatrně a s rozmyslem. Raději se vyvarujte jejímu extrémnímu namáhání, a také nabíjení přes noc.

Zdroj: Recall

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

