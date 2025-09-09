Logo Mobilizujeme.cz

Xiaomi představí svou novinku už za dva týdny. Soutěžte o špičkový fotomobil

PR článek
Xiaomi, ilustrační | foto: Xiaomi
Xiaomi, ilustrační | foto: Xiaomi

Xiaomi se chystá již brzy odhalit svou novou vlajkovou loď, která má už teď našlápnuto k tomu se stát jedním z nejžádanějších telefonů letošního roku.

Oficiální představení proběhne už 24.9. ve 14:00. Do té doby Mobil Pohotovost spouští soutěž, které se může jednoduše zúčastnit každý z vás. Výhrou je zbrusu nové Xiaomi, které se za necelé tři týdny dočká svého představení, a to úplně zdarma.

Můžeme očekávat, že novinka naváže na úspěch svého předchůdce a nabídne špičkový fotoaparát, vysoký výkon a chytré funkce, které posunou zážitek ještě dál. Pokud se očekávání potvrdí, máme před sebou další bestseller, stejně jako tomu bylo u modelu Xiaomi 14T, který si mezi uživateli rychle získal oblíbenost.

Jak se zapojit do soutěže?

  • Přejděte na stránku mp.cz/xiaomi-novinka
  • Zadejte svůj e-mail
  • Klikněte na Odeslat a jste ve hře
Xiaomi teasing | foto: Xiaomi
Xiaomi teasing | foto: Xiaomi

Soutěžit můžete necelé tři týdny a to do 24.9. do 14:00, kdy Xiaomi ukáže svou novinku celému světu. Výherce bude následně vylosován do pár dnů od ukončení soutěže a osloven skrze zadaný e-mail.

Sledujte premiéru živě

Po dokončení registrace do soutěže získáte rovnou přístup k novinkám ze světa Xiaomi a speciálním akcím, které jsou pro vás připraveny. Nenechte si ujít živé představení nového Xiaomi a sledujte ho živě 24. září ve 14:00 přímo na mp.cz/xiaomi-novinka.

Autor článku

PR článek - Redakce

Tento obsah je reklamním sdělením, které zadala třetí strana. V případě zájmu o spolupráci nebo publikaci PR článku na webu Mobilizujeme.cz nás kontaktujte na e-mailu redakce@mobilizujeme.cz.

