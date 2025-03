Máte telefon od Xiaomi? Zde je seznam zařízení, která obdrží nový HyperOS 3

Xiaomi začíná s přechodem na HyperOS 2, postavený na Androidu 15. Mezitím už připravuje HyperOS 3, který přinese výrazné změny a výkonové vylepšení.

Xiaomi přechází na HyperOS 2

Čínský výrobce před nějakou dobou, konkrétněji v roce 2023, nahradil své zažité rozhraní MIUI systémem HyperOS. Xiaomi aktuálně na své telefony posílá jeho druhou generaci postavenou na Androidu 15, nicméně jeho nástupce, Android 16, vyjde letos dřív.

To znamená, že i jednotliví výrobci začnou s přechodem o něco dřív a to platí také pro Xiaomi, které, dle informací serveru Gizchina, již připravuje novou verzi HyperOS 3. Ta by měla dorazit s prozatím největšími změnami v rámci tohoto systému.

Mluví se hlavně o výrazném navýšení výkonu, ale také o spoustě nových funkcí a přepracovaném designu. Očekává se zrychlení spouštění aplikací, příchod nových nástrojů pro zlepšení produktivity a také modernější uživatelské rozhraní, které zpříjemní práci se systémem.

Xiaomi HyperOS 2 | foto: Xiaomi

Jaké telefony dostanou HyperOS 3?

Xiaomi prozatím nic oficiálně nepotvrdilo a seznam přístrojů, které systém HyperOS 3 postavený na Androidu 16 dostanou, není známý. Když se ale podíváme na předchozí politiku Xiaomi v oblasti aktualizací, několik telefonů, na které nový HyperOS dorazí, můžeme odvodit.

Telefony Xiaomi, na které dorazí HyperOS 3:

Vlajkové řady Xiaomi 13, 14 a 15

Skládačky Mix Flip a Mix Fold 4

Tablety Pad (Pad 7 Pro a Pad 6S Pro)

Telefony Redmi, na které dorazí HyperOS 3:

Řady Redmi Note 12, 13 a 14

Řady Redmi K60, K70 a K80

Tablety z řady Redmi Pad

Telefony Poco, na které dorazí HyperOS 3:

Poco F7 Pro

Poco X7 Pro

Poco M7 Pro 5G

Xiaomi HyperOS | foto: Luboš Srb

Kdy HyperOS 3 dorazí do ostrého provozu?

Přesné datum vydání systému HyperOS 3 je sice neznámé, nicméně se spekuluje o tom, že Xiaomi začne s aktualizacemi velmi brzy poté, co Google uvolní Android 15. První telefony se tohoto nového systému údajně dočkají již v červenci 2025, což by znamenalo, že by Xiaomi přineslo Android 16 na své telefony mezi prvními.