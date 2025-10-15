Logo Mobilizujeme.cz

Xiaomi 15T za extra cenu a k tomu vysavač zdarma? To platí už jen pro nejrychlejší

PR článek
Xiaomi 15T | Zdroj: Mobil Pohotovost
Xiaomi 15T | Zdroj: Mobil Pohotovost

Nové Xiaomi 15T a 15T Pro se velmi rychle probojovalo mezi nejlepší a nejvýhodnější telefony letošního podzimu, a to nejen díky výbavě, ale hlavně vlivem rekordního množství bonusů, které k nim dostanete.

Telefony se během pár dnů prodeje staly doslova hitem. Sleva, výkupní bonus, dárky i služby zdarma vám dohromady ušetří až 11 640 Kč. Jenže pozor, všechny výhody končí už tuhle neděli – 19. října.

Pokud jste nákup odkládali nebo si stále nejste jistí, pak právě nadešla jedna z posledních šancí na koupi podzimního bestselleru za tu nejlepší možnou cenu.

Bonus, sleva a dva dárky navíc

U Mobil Pohotovosti teď ke Xiaomi 15T získáte slevu až 3 500 Kč, výkupní bonus až 3 000 Kč a rovnou dva dárky: chytrý náramek Xiaomi Band 10 a tyčový vysavač Xiaomi za recenzi. K tomu navíc platí i ISIC sleva až 1 644 Kč. Jen těchto pět benefitů vám ušetří až 11 640 Kč.

Benefity, které platí už jen do 19. října:

  • Slevový kód až 3 500 Kč 
  • Výkupní bonus až 3 000 Kč 
  • ISIC sleva až 1 644 Kč 
  • Dárek: Xiaomi Band 10 (1 099 Kč)
  • Dárek za recenzi: Xiaomi vysavač G20 Lite (2 399 Kč)

K telefonu navíc získáte předplatné Spotify, YouTube Premium a Google AI na několik měsíců zdarma. Xiaomi přidává i bezplatnou opravu displeje do 6 měsíců, VIP zákaznický servis na 2 roky, a dokonce i vstup do exkluzivního letištního salonku Dragonpass.

Posbírat všechny benefity, a s nimi i rekordně nízkou cenu, můžete ale pouze do 19. října.

Novinka za zlomek ceny

Ti, kteří nechtějí platit celou částku najednou, můžou využít i pronájem přes službu Cashtec Upgrade. Xiaomi 15T Pro vás tak vyjde na rekordně nízkou částku 279 Kč měsíčně a za dva roky pronájmu zaplatíte pouhých 6 696 Kč, což je téměř třetina oproti běžné ceně.

Autor článku

PR článek - Redakce

Tento obsah je reklamním sdělením, které zadala třetí strana. V případě zájmu o spolupráci nebo publikaci PR článku na webu Mobilizujeme.cz nás kontaktujte na e-mailu redakce@mobilizujeme.cz.

