WhatsApp se naučí volat i bez signálu

Telefony Pixel 10 od společnosti Google jsou první zařízení na světě, které zvládnou volat přes WhatsApp i v místech bez signálu.
Satelitní komunikace na zcela nové úrovni
Když Apple v roce 2022 představil řadu iPhone 14, dočkali jsme se prvních telefonů podporujících satelitní komunikaci. V té době se jednalo jen o základní SMS zprávy mířící přímo na záchranné složky a byl to prvek určený výhradně pro stav nouze.
Tato technologie se ale samozřejmě průběžně vyvíjí a v současné době ji nabízí mnohem více telefonů, a to ve vyspělejší podobě. Google ji implementoval poprvé do loňské řady Pixel 9 a není tedy s podivem, že komunikaci přes satelit podporují i zbrusu nové modely Pixel 10.
Z pouhých SMS zpráv záchranným složkám se vyvinula schopnost oboustranné komunikace a další krok v tomto směru představuje právě Google. Jeho nové Pixely 10 totiž přišly s něčím, co žádný jiný telefon v tomto ohledu ještě nikdy neumožnil.
Ano, všechny nové Pixely 10, tedy základní model, vlajková dvojice Pro / Pro XL, i skládací varianta Pixel 10 Pro Fold, umožňují satelitní komunikaci přes WhatsApp. Jedná se o první telefony na trhu, které umí provádět hovory přes tuto platformu prostřednictvím satelitů a zvládají jak hlasové hovory, tak videohovory.
To znamená, že můžete být klidně v divočině a zcela mimo signál, s Pixely 10 si zavoláte i v tomto případě. Z původně spíše bezpečnostní funkce se tedy vyvinul další plnohodnotný komunikační nástroj a pro lidi žijící mimo pokrytí sítí se může jednat o argument k pořízení těchto telefonů.
I když jsme obecně zvyklí na kvalitní pokrytí mobilním signálem, stále se najde spousta oblastí s nepravidelným a celkově špatným pokrytím. Právě zde bude mít možnost satelitního volání přes WhatsApp využití klidně na každodenní bázi.
Dočkáme se dalšího rozšíření?
Tato technologie funguje na základě platformy Snapdragon Satellite od amerického Qualcommu, se kterým Google dlouhodobě spolupracuje. Satelitní komunikace přes WhatsApp je prozatím vyhrazena jen novým Pixelům 10, ale dá se předpokládat, že se postupně rozšíří i na jiné značky.