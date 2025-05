WhatsApp přestane od 1. června fungovat na těchto iPhonech. Týká se to i vás?

WhatsApp od 1. června ukončuje podporu pro starší modely iPhone 5s, 6 a 6 Plus. Pokud vlastníte jeden z nich, je načase zvážit přechod na novější zařízení.

WhatsApp končí na starších telefonech

Meta pravidelně upravuje podporu své komunikační platformy WhatsApp tím, že ze seznamu kompatibilních přístrojů vyjme starší telefony. Je to primárně kvůli bezpečnosti a také kvůli novým funkcím, na které by staré telefony už nemusely stačit.

Tak se stalo i nyní, kdy dostaly „černého Petra“ postarší iPhony, na kterých přestane WhatsApp fungovat od 1. června, původně se tak mělo stát už 5. května, ale nestalo. Pokud tedy máte jeden z níže zmíněných telefonů, možná je ten pravý čas pohlédnout se po nějakém novějším modelu.

Aktuální minimum, na kterém WhatsApp běží, je iOS 12, nicméně to se od zítřejšího dne mění na iOS 15.1. Pokud provozujete telefon s již nepodporovaným systémem, můžete očekávat upozornění přímo od aplikace na to, že byste měli provést aktualizaci, nebo vyměnit telefon.

iPhone 6 a 6 Plus | foto: Apple

WhatsApp 1. června ukončí podporu těmto telefonům

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Naopak na těchto iPhonech bude WhatsApp fungovat i nadále

iPhone SE (2016)

iPhone SE 2 (2020)

iPhone SE 3 (2022)

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

Mějte na paměti také to, že se pomalu začíná smrákat i nad dalšími staršími iPhony. Modely 6s, 6s Plus a první iPhone SE běží na iOS 15.8.4., takže WhatsApp na nich sice ještě poběží, ale další omezení podpory je pravděpodobně již zasáhne. Kdy se tak ale stane, to je prozatím ve hvězdách.

Čas na výměnu telefonu

Pokud tedy jeden z výše zmíněných iPhonů vlastníte a používáte, rozhodně se jedná o ideální příležitost k výměně za novější model. Není to totiž jen o WhatsAppu, na takto starých mobilech bude postupně končit podpora čím dál většímu počtu aplikací, takže hlášky o nepodporovaném zařízení se můžou začít objevovat častěji.

Zdroje: vlastní zpracování / redakce Mobilizujeme.cz, WhatsApp