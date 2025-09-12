Wednesday 3. série – Kdy vyjde a co vše už o pokračování oblíbeného seriálu víme?

Těšíte se na pokračování seriálu Wednesday? Tvůrci už potvrdili třetí řadu, na kterou si diváci budou muset počkat do roku 2027.
Netflix znovu trefil jackpot
Streamovací platforma Netflix nám již mnohokrát dokázala, že dokáže vytvořit opravdu populární film nebo seriál. Historie služby je plná povedených hitů a seriál Wednesday mezi nimi zaujímá pevné místo.
První série dorazila na Netflix v roce 2022 a získala si srdce fanoušků po celém světě. Po třech letech jsme se navíc dočkali pokračování. Druhá série navázala na úspěch té první a opět baví sledující ze všech koutů světa.
Diváci jsou nicméně nenasytní a tak se prakticky ihned po zakončení druhé série ptají, kdy dorazí třetí. Ta je skutečně v přípravě, což ostatně propálili samotní tvůrci. Co o Wednesday 3 víme a kdy vyjde?
Čekání bude o něco kratší
První a druhou sérii Wednesday od sebe dělily tři roky a fanoušci se pochopitelně bojí, že čekání bude opět dlouhé. To by ale nemuselo být až tolik, jelikož dle prvních zpráv začne natáčení už příští rok a premiéra by mohla proběhnou na jaře 2027, tedy za necelé dva roky.
Oficiálně ale nic potvrzeno není a jak jsme již bohužel mnohokrát zažili, natáčení takto velkolepých seriálů nebývá jednoduché a filmaři se musí vypořádat s překážkami, které mohou čekání prodloužit.
Prozatím nás tedy filmaři nechají po posledním díle druhé série v očekávání. Akademie Nevermore je v troskách, monstrum z tváří Tylera je na svobodě a navíc to vypadá, že nejlepší kamarádka Edin skutečně zemře. Wednesday bude mít ve třetí sérii tedy rozhodně co dělat.
O čem bude Wednesday 3 a dorazí i spin-off?
Děj třetí řady samozřejmě oficiálně znám není a můžeme pouze spekulovat. Z konce druhé série se nicméně dá odvodit, že Wednesday se bude snažit pomoci Edin, ze které se stala Alfa vlkodlačka a její život je bezprostředně ohrožen. S tím by hlavní hrdince mohl pomoci strýček Fester.
Také ostatní členové rodiny dostanou ve třetí sérii prostor. Dost možná se dočkáme i nových členů, kteří zamíchají kartami. Podíváme se samozřejmě i na Akademii Nevermore, která po posledních událostech hledá nového ředitele.
Jestliže vás seriálové prostředí Wednesday baví a těšíte se na třetí sérii, tak pro vás máme skvělou informaci. V jednom z rozhovorů totiž představitel strýčka Festera prozradil, že se začíná pracovat na spin-off seriálu v hlavní roli právě s Festerem. Více informací ale zatím nemáme.