Vyprodávají se poslední kusy! Cena bestselleru Xiaomi 14T padla na 8 990 Kč

PR článek
Xiaomi 14T | foto: Mobil Pohotovost
Jeden z nejprodávanějších smartphonů loňského roku ještě víc zlevňuje. Cena oblíbeného Xiaomi 14T totiž s příchodem září klesla na 8 990 Kč, a to z původních 9 990 Kč. A dokonce i po téměř roce od uvedení si stále drží pozici jednoho z nejlépe vybavených telefonů ve své cenové kategorii.

Zbývá posledních pár kusů

Xiaomi 14T je přesně ten typ telefonu, který dokáže vyhovět každému. Na první pohled působí čistě a elegantně, ale uvnitř má dost výkonu na to, aby zvládl všechno, od běžného scrollování až po náročnější aplikace. Displej je plynulý a ostrý, takže ať sledujete videa, projíždíte sociální sítě nebo hrajete náročné hry, vše působí hladce a bez záseků. Foťák, na kterém se podílela společnost Leica, si poradí s momentkami za světla i šera, a výsledky vypadají skvěle i bez složitého nastavování.

A když trávíte den venku, nemusíte řešit, kde je nejbližší zásuvka. Baterie s kapacitou 5000 mAh totiž vydrží klidně od rána do večera. Pokud navíc rádi využíváte chytré funkce, potěší vás, že telefon zvládá i pokročilé AI nástroje, a to kompletně v češtině.

  • Xiaomi 14T za 8 990 Kč (původně za 9 990 Kč)

Ušetřete ještě víc
Už tak výhodnou cenu můžete snížit o dalších 800 Kč díky výkupnímu bonusu. Stačí, když u Mobil Pohotovosti prodáte své staré zařízení.

Autor článku

PR článek - Redakce

Tento obsah je reklamním sdělením, které zadala třetí strana. V případě zájmu o spolupráci nebo publikaci PR článku na webu Mobilizujeme.cz nás kontaktujte na e-mailu redakce@mobilizujeme.cz.

