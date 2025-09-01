Vyprodávají se poslední kusy! Cena bestselleru Xiaomi 14T padla na 8 990 Kč
Jeden z nejprodávanějších smartphonů loňského roku ještě víc zlevňuje. Cena oblíbeného Xiaomi 14T totiž s příchodem září klesla na 8 990 Kč, a to z původních 9 990 Kč. A dokonce i po téměř roce od uvedení si stále drží pozici jednoho z nejlépe vybavených telefonů ve své cenové kategorii.
Autor článku
Tento obsah je reklamním sdělením, které zadala třetí strana. V případě zájmu o spolupráci nebo publikaci PR článku na webu Mobilizujeme.cz nás kontaktujte na e-mailu redakce@mobilizujeme.cz.