Vyhrajte nové Xiaomi! Špičkový fotomobil se představí už v neděli

Nadupaný fotomobil od Xiaomi se blíží. Již v neděli 2. března ve 14:00 se světu představí nová vlajka a vy můžete být mezi prvními, kdo ji získá zadarmo.

Mobil Pohotovost spouští soutěž o dosud nepředstavený smartphone, jehož premiéra proběhne už tuto neděli. Očekává se, že nové vlajkové Xiaomi naváže na svého předchůdce a opět se stane jedním z nejlepších fotomobilů na světě. Počítat tak můžeme s prvotřídním fotoaparátem, který posune mobilní fotografii na novou úroveň, se špičkovým výkonem, umělou inteligencí a inovacemi, které udělají z novinky jeden z nejlepších smartphonů na trhu.

Jak se zapojit do soutěže?

Proklikněte se na stránku mp.cz/xiaomi-novinka

Zadejte svůj e-mail

Klikněte na Odeslat a jste ve hře

Soutěž o nové Xiaomi

Soutěžit můžete do 2. března do 14:00, tedy do chvíle, kdy se nové Xiaomi ukáže světu na tiskové konferenci v Barceloně. Výherce bude následně vylosován během několika dnů po ukončení soutěže, nejpozději však do týdne od skončení soutěže, a kontaktován na zadaný e-mail.

Sledujte premiéru živě

Registrací do soutěže zároveň získáte přístup k novinkám ze světa Xiaomi a speciálním akcím. Nenechte si ujít živé představení nového Xiaomi – sledujte ho v neděli 2. března ve 14:00 přímo na mp.cz/xiaomi-novinka, kde na vás bude krátce před začátkem streamu čekat video pro živé sledování premiéry.