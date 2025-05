V zahraničí frčí Netflix s reklamou. Je mnohem levnější, dočkáme se i v Česku?

Netflix zavedl v roce 2022 levnější tarif s reklamami. Přes kontroverze slaví úspěch a už má 94 milionů uživatelů. V Česku zatím chybí.

Předplatné s reklamami se ujalo

Netflix představil předplatné s reklamami v roce 2022 a nejednalo se o žádné velké překvapení. Streamovací gigant hledal další způsob, jak do svých řad naverbovat nové předplatitele a tarif, který je o více než polovinu levnější vůči klasice, se ukázal jako krok správným směrem.

I když vyvolal poměrně dost kontroverzí, protože spojení placený stream + reklamy nevidí nikdo rád, aktuální čísla zveřejněné webem CNBC ukazují, že se Netflix trefil do černého. Aktuálně má tento nejlevnější tarif v nabídce nemalých 94 milionů předplatitelů a jejich počet roste.

V porovnání s listopadem loňského roku je to o značných 20 milionů uživatelů víc a to je opravdu obrovský skok. Je evidentní, že uživatelé na nízkou cenu slyší a raději přežijí nějakou tu reklamu, než aby platili plnou cenu nejlevnějšího předplatného bez reklam.

Netflix na mobilu a televizi | foto: Unsplash

Kontroverzní tarif od Netflixu funguje

Levné předplatné Netflixu s reklamami je aktuálně dostupné jen ve dvanácti zemích a samozřejmě vychází mnohem výhodněji. Například v Německu stojí 4,99 euro měsíčně (125 korun), přičemž nejlevnější tarif zcela bez reklam vyjde měsíčně na 13,99 euro (350 korun).

Dle mluvčí Netflixu tento tarif s reklamami nejenom funguje, ale dokonce zcela předčil očekávání a je trefou do černého. Streamovací gigant se může těšit nejenom z nárůstu předplatitelů, ale také z extra příjmů, které mu samozřejmě generují reklamy v tomto tarifu zahrnuté.

Seznam zemí, kde je Netflix s reklamami k dispozici:

Austrálie

Brazílie

Kanada

Francie

Německo

Itálie

Japonsko

Mexiko

Jižní Korea

Španělsko

Anglie

Spojené státy

Dočkáme se Netflixu s reklamou i v Česku?

Jak můžete vidět, předplatné s reklamou nabízí Netflix prozatím jen na těch největších trzích. V Česku k dispozici není, ale je možné, že vzhledem k obřímu úspěchu se ho v dohledné době dočkáme i v tuzemsku. Je pravděpodobné, že by se s podobným úspěchem setkal i u českých diváků, co myslíte? Napište nám do diskuze svůj názor!