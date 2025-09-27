Úžasná výbava v malém těle. Nové Xiaomi 17 bude prohánět Apple i Samsung

Xiaomi 17 je kompaktní vlajkový telefon s čipem Snapdragon 8 Gen 5, 7 000mAh baterií a trojicí 50Mpx fotoaparátů. Nabízí špičkovou výbavu v malém těle.
Nenápadný telefon s bestiální výbavou
Xiaomi aktuálně uvedlo na trh v Číně novou modelovou řadu. Jejím základním členem je Xiaomi 17. Telefon vyroben z hliníku a skla sází na ostřejší hrany a plochý rám. Díky svým rozměrům – 151,1 × 71,8 × 8,1 mm, jde navíc o velmi kompaktní telefon.
Zároveň se však jedná o skvěle vybavený kousek, který potěší již svou zvýšenou odolností dle normy IP68. Pod pokličkou se o chod telefonu stará nový výkonný čip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 ve spolupráci s 12 nebo 16 GB RAM.
Interní kapacita úložiště je v základní variantě 256 GB, avšak zákazník si může vybrat i 512GB variantu. Po stránce softwaru je v telefonu nainstalován Android 16 s HyperOS 3, jež potěší svými AI možnostmi.
Kompaktní displej a nadprůměrná baterie
Jelikož je Xiaomi 17 na dnešní poměry vcelku malým telefonem, je úhlopříčka displeje poměrně malá. Konkrétně je zde nasazen 6,3palcový LTPO OLED displej s obnovovací frekvencí v rozmezí 1 až 120 Hz.
Rozlišení poté činí 1 220 x 2 656 pixelů a svítivost je skvělých 3 500 nitů. Displej je chráněn krycím sklem Xiaomi Dragon Crystal Glass a pod zobrazovačem je umístěna ultrazvuková čtečka otisků prstů.
Velkým lákadlem smartphonu se stává i nová křemíková baterie s kapacitou skvělých 7 000 mAh. Drátové nabíjení navíc probíhá maximálním výkonem 100 W a bezdrátově až 50 W. Telefon umí i reverzní nabíjení o výkonu 22,5 W.
Fotoaparáty s vysokou kvalitou
Novinka Xiaomi 17 sází na tři zadní fotoaparáty. Hlavní slovo má na starosti 50Mpx čip se světelností f/1.7 a optickou stabilizací obrazu. Stejným rozlišením disponuje i druhý ultra-širokoúhlý senzor se záběrem 102˚.
Partu doplňuje teleobjektiv s optickou stabilizací obrazu, 2,6násobným optickým zoomem a rozlišením 50 Mpx. Stejně vysokým rozlišením se chlubí i selfie fotoaparát se světelností f/2.2 a podporou elektronické stabilizace obrazu.
Technologie: Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.4, Infračervený port, stereo reproduktory, čtečka otisků prstů pod displejem
Nabíjení: 100 W drátové, 50 W bezdrátové, 22,5 W reverzní
Cena a dostupnost
Nové Xiaomi 17 tak doplňuje modely Xiaomi 17 Pro (Max), které nabízí to nejlepší. Základní model má však rozhodně co nabídnout. Prozatím ale prodej probíhá pouze v Číně a do zbytku světa se zřejmě podívá až za několik měsíců. Xiaomi 17 je poté k dispozici v černé, bílé, růžové a modré barvě.