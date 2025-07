Už letos se prý můžeme dočkat iPhonu, který bude zepředu vypadat jinak

Dynamic Island v iPhonech 17 možná projde změnou. Mluví se o menších rozměrech i softwarových novinkách, ale podrobnosti zatím chybí.

Jak to bude s Dynamic Island?

Modelová řada Apple iPhone 17 se nezadržitelné blíží a spekulace ohledně jednotlivých modelů jsou stále častější. Jeden z nejvíce diskutovaných parametrů se však již několik měsíců týká displeje a ikonického výřezu v zobrazovači, jenž Apple nazývá Dynamic Island.

Tento prvek se poprvé objevil v iPhonu 14 Pro (Max) a od té doby do něj Apple nijak nezasahoval. To by se však mohlo změnit s letošními modely. I zde ale panuje několik rozdílných názorů a není skutečně jasné, jak to s Dynamic Island nakonec dopadne.

Poslední zprávy nicméně hovoří o tom, že kalifornský výrobce Dynamic Island pro nadcházející iPhony skutečně změní. Měl by být menší a možná dostane i nové funkce.

Dynamic Island u iPhonu | foto: Apple

Nová technologie i funkce

Prozatím však není vůbec jisté, které modely by se menšího Dynamic Islandu mohly dočkat. Spekulace ze začátku roku hovořily o tom, že menší Dynamic Island dostane jen iPhone 17 Pro Max. Nová zpráva ale o konkrétních modelech nehovoří.

Zmenšit tento ikonický prvek ovšem nemusí být tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. V Dynamic Islandu se nachází přední fotoaparát a především technologie Face ID, která potřebuje určitý prostor. Apple ale údajně nasadí technologii Matelans, díky čemuž by mohl být Dynamic Island zmenšen.

Kromě změny velikosti by ale Dynamic Island mohl projít i změnami týkající se softwarového rozhraní. Apple údajně pracuje na softwarových novinkách a to, jak by mohl prvek ještě více využít pro pohodlí uživatele. Jak přesně toho ale hodlá docílit, zatím nevíme.

Zmatky okolo designu

S prvkem Dynamic Island jsou v posledních měsících opravdu zmatky. Uznávané zdroje z celého světa se zatím jednoznačně neshodly na tom, jak Apple v iPhonech 17 nakonec Dynamic Island pojme.

Častokrát jsou zveřejněny informace o tom, že Apple Dynamic Island nijak nepozmění nebo jej naopak zmenší jen pro vybrané modely. Aktuálně si tedy nemůžeme být jistí tím, jak to nakonec skutečně dopadne a definitivního rozuzlení se pravděpodobně dočkáme až při oficiální premiéře modelové řady iPhone 17.

Zdroj: Digital Chat Station