Unikátní powerbanka. Dodává šťávu a ještě umí připojit k internetu na cestách

Powerbanka, která umí víc. Baseus EnerGeek GX11 má 20 000 mAh, 67 W nabíjení a vestavěný Wi-Fi hotspot pro až deset zařízení.
Powerbanka se světovým unikátem
Powerbanky patří mezi základní příslušenství k telefonům a jedná se o jedny z nejrozšířenějších doplňků. Jejich primárním posláním je nabít telefon v případě, kdy nemáte po ruce tradiční elektrickou zásuvku, nicméně výrobci je někdy doplňují o různé funkce navíc.
Na trhu existují powerbanky s vestavěnou svítilnou, solárním dobíjením, nebo například rádiem. Značka Baseus nyní představila powerbanku s označením EnerGeek GX11, která se může pochlubit vskutku originálním doplňkem – vestavěným hotspotem.
Ano, tato powerbanka vám nejenom nabije telefon, ještě se s její pomocí možné připojení k internetu. Kromě hotspotu, který běží na 4G síti, nabízí tato novinka velmi solidní kapacitu 20 000 mAh a rychlé nabíjení s výkonem 67 W, což je také nadstandard.
Internet pro až desítku přístrojů
Baseus EnerGeek GX11 využívá k internetovému připojení technologii CloudSIM od společnosti uCloudlink. Ta nabízí automatické internetové připojení k prémiovým lokálním sítím ve více než 150 zemích bez nutnosti fyzické SIM karty.
Technologie podporuje 13 globálních frekvenčních pásem a je kompatibilní s hlavními operátory, jako jsou AT&T, T-Mobile a Verizon. Powerbanka umožňuje připojení pro až deset zařízení zároveň, nabízí rychlost downloadu až 150 Mbps a rychlost uploadu až 50 Mbps.
Při zakoupení tohoto modelu dostanete k dispozici globální datový tarif s měsíčním FUP 1 GB na 1 rok a další lze zakoupit přes aplikaci Baseus MiFi. Powerbanka jinak nabízí hned trojici nabíjecích konektorů a disponuje také odpojitelným USB-C kabelem.
Cena a dostupnost
Powerbanka Baseus EnerGeek GX11 je aktuálně k dispozici přes Amazon, který ji klidně pošle i do Česka. Již brzy se ale plánuje její uvedení i na evropský trh a co se ceny týče, tak tento zajímavý model vychází na 129,99 dolarů (3 300 korun).