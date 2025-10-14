Logo Mobilizujeme.cz

Unikátní powerbanka. Dodává šťávu a ještě umí připojit k internetu na cestách

Ondřej Koníček
Powerbanka Baseus EnerGeek GX11 | Zdroj: Baseus
Powerbanka Baseus EnerGeek GX11 | Zdroj: Baseus

Powerbanka, která umí víc. Baseus EnerGeek GX11 má 20 000 mAh, 67 W nabíjení a vestavěný Wi-Fi hotspot pro až deset zařízení.

Powerbanka se světovým unikátem

Powerbanky patří mezi základní příslušenství k telefonům a jedná se o jedny z nejrozšířenějších doplňků. Jejich primárním posláním je nabít telefon v případě, kdy nemáte po ruce tradiční elektrickou zásuvku, nicméně výrobci je někdy doplňují o různé funkce navíc.

Na trhu existují powerbanky s vestavěnou svítilnou, solárním dobíjením, nebo například rádiem. Značka Baseus nyní představila powerbanku s označením EnerGeek GX11, která se může pochlubit vskutku originálním doplňkem – vestavěným hotspotem.

Ano, tato powerbanka vám nejenom nabije telefon, ještě se s její pomocí možné připojení k internetu. Kromě hotspotu, který běží na 4G síti, nabízí tato novinka velmi solidní kapacitu 20 000 mAh a rychlé nabíjení s výkonem 67 W, což je také nadstandard.

Powerbanka Baseus EnerGeek GX11 | Zdroj: Baseus
Powerbanka Baseus EnerGeek GX11 | Zdroj: Baseus

Internet pro až desítku přístrojů

Baseus EnerGeek GX11 využívá k internetovému připojení technologii CloudSIM od společnosti uCloudlink. Ta nabízí automatické internetové připojení k prémiovým lokálním sítím ve více než 150 zemích bez nutnosti fyzické SIM karty.

Technologie podporuje 13 globálních frekvenčních pásem a je kompatibilní s hlavními operátory, jako jsou AT&T, T-Mobile a Verizon. Powerbanka umožňuje připojení pro až deset zařízení zároveň, nabízí rychlost downloadu až 150 Mbps a rychlost uploadu až 50 Mbps.

Při zakoupení tohoto modelu dostanete k dispozici globální datový tarif s měsíčním FUP 1 GB na 1 rok a další lze zakoupit přes aplikaci Baseus MiFi. Powerbanka jinak nabízí hned trojici nabíjecích konektorů a disponuje také odpojitelným USB-C kabelem.

Cena a dostupnost

Powerbanka Baseus EnerGeek GX11 je aktuálně k dispozici přes Amazon, který ji klidně pošle i do Česka. Již brzy se ale plánuje její uvedení i na evropský trh a co se ceny týče, tak tento zajímavý model vychází na 129,99 dolarů (3 300 korun).

Zdroj: Baseus

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Herní konzole do kapsy? Tuhle teď pořídíte za zlomek ceny, nabízí tisíce her
PR článek

Herní konzole do kapsy? Tuhle teď pořídíte za zlomek ceny, nabízí tisíce her

Nový král střední třídy. Xiaomi uvádí nejlevnější tablet s 12 000mAh baterií
PR článek

Nový král střední třídy. Xiaomi uvádí nejlevnější tablet s 12 000mAh baterií

Apple něco chystá. Už tento týden nejspíš představí hned 3 nové produkty
Ondřej Koníček

Apple něco chystá. Už tento týden nejspíš představí hned 3 nové produkty

ChatGPT mění nakupování: Stačí otevřít aplikaci, na e-shopy už se nechodí
Ondřej Koníček

ChatGPT mění nakupování: Stačí otevřít aplikaci, na e-shopy už se nechodí

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (197. díl)
Richard Šimáček

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (197. díl)

Co si pustit na Oneplay? Vybral jsem 7 novinek, které vás budou bavit (31. díl)
Tomáš Rajnoch

Co si pustit na Oneplay? Vybral jsem 7 novinek, které vás budou bavit (31. díl)

Netflix vydává novinky: Vybral jsem 9 z nich, které za to podle mě stojí (92. díl)
Tomáš Rajnoch

Netflix vydává novinky: Vybral jsem 9 z nich, které za to podle mě stojí (92. díl)

Češi, potřebujete pomocníka? Alza prodává humanoida za 1,4 milionu Kč
Tomáš Rajnoch

Češi, potřebujete pomocníka? Alza prodává humanoida za 1,4 milionu Kč

Oneplay mění majitele. Největší česká streamovací služba míří pod TV Nova
Tomáš Rajnoch

Oneplay mění majitele. Největší česká streamovací služba míří pod TV Nova