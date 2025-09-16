Unikátní a možná i praktické? Nové mobily Xiaomi budou mít displej na zádech

Nová řada Xiaomi 17 dorazí už v září. Telefony nabídnou špičkový výkon, spolupráci s Leicou a Pro verze dostanou unikátní displej na zádech.
Xiaomi se chce pořádně předvést
Jak jsme vás již informovali, Xiaomi přeskočí číslovku 16 a na aktuální vlajkovou sérii Xiaomi 15 naváže řadou Xiaomi 17. V jejím rámci se dočkáme trojice modelů v podobě základního Xiaomi 17 a dvojice Xiaomi 17 Pro a Pro Max.
Ano, skok na číslovku 17 jasně naznačuje, že chce mít populární čínský výrobce na trhu telefony se stejným číslem, jako Apple, ale jinak se je rozhodně na co těšit. Vlajky od Xiaomi budou pořádně výkonné a nabídnou věci, o kterých si nové iPhony 17 můžou nechat jenom zdát.
V poslední době se začalo spekulovat o tom, že by měly mít modely Pro a Pro Max na zádech sekundární displej. To je poměrně ojedinělý prvek, který není úplně typický. Jak se ukazuje, spekulace byly pravdivé a Xiaomi 17 Pro a Pro Max opravdu nabídnou dva displeje.
Návrat ke kořenům
Skutečnost, že Xiaomi 17 Pro a Pro Max dostanou sekundární displej, potvrdil formou krátkého teaseru přímo výrobce. Pro Xiaomi to není úplná novinka a druhý displej na zádech měl i model Mi 11 Ultra z roku 2021. Nové vlajky značky tak můžeme považovat za jeho duchovní nástupce.
Zatímco displej na zádech Mi 11 Ultra byl malý, nové telefony dostanou výrazně větší panely. Ty budou umístěny v modulu fotoaparátu, jenž je roztažený přes celá záda a trochu připomíná platformu u iPhonů 17 Pro a Pro Max. Zde má ale roztažení své využití v podobě displeje.
Modul obsahuje jen dva fotoaparáty, ale třetí pochopitelně scházet nebude a ten se nachází až pod ním, spolu s nápisem Leica a LED bleskem. Díky druhému displeji budou vlajky Xiaomi 17 Pro a Pro Max v rámci tohoto segmentu jediné svého druhu.
Praktický pomocník na zádech
Displej na zádech bude prodlouženou rukou hlavního panelu a samozřejmě bude moct zobrazit příchozí notifikace. Budete tedy vědět o tom, co se děje, i když budete mít telefon otočený displejem dole. Zobrazí také všemožné widgety a poslouží i jako hledáček pro selfie z hlavního fotoaparátu.
Xiaomi tento displej označuje „Magic Back Screen“ a uvidíme, co všechno vlastně ve finále nabídne. Je možné, že na něm budou fungovat i plnohodnotné aplikace. Oficiální datum představení nové řady Xiaomi 17 není známé, ale jisté je, že dorazí ještě v průběhu září.