Ubisoftu se dlouhodobě nedaří. Ukončuje střílečku XDefiant a propouští

Francouzský videoherní gigant Ubisoft zažívá poměrně turbulentní období a rozhodně není v ideálním rozpoložení. Potenciální hit Star Wars Outlaws obrovsky propadal, problémy jsou i co se týče vlajkové franšízy Assassin’s Creed Shadows a nyní se smráká nad střílečkou XDefiant . Respektive se už ani nesmráká, kompletně se nad ní zavřela voda.

Ubisoft se chtěl svést na popularitě live service free-to-play stříleček, kterým vévodí Call of Duty: Warzone a již brzy se do těchto vod vydá i další legendární značka, a sice Delta Force. Zpět ale ke střílečce XDefiant, která sice při spuštění zaznamenala velmi slušný zájem ze strany fanoušků, nicméně ten postupně upadal a hra tak ve finále nenaplnila svůj potenciál.

Do online multiplayerové střílečky XDefiant vkládal francouzský videoherní gigant Ubisoft nemalé naděje a začátky byly opravdu velmi slušné. Hra vyšla původně v květnu tohoto roku, provázela ji poměrně velká kampaň a dočkali jsme se jí na všech hlavních platformách, tedy na konzolích PlayStation, Xbox a samozřejmě i na PC.

Registrace nových hráčů jsou vypnuty

Při uvedení hra přilákala k monitorům a televizím více něž 15 milionů hráčů, což byl rozhodně velký úspěch a co se týče zábavnosti, nejednalo se o žádný průšvih. Počty hráčů ale začaly klesat a XDefiantu zlomili vaz hlavně cheateři, kteří ji zvládli otrávit opravdu nemálo fanouškům. O konci této hry se v posledních týdnech čile spekuluje a nyní se to tedy stává realitou.

Na sociální síti X to potvrdil Mark Rubin, hlavní producent hry z americké pobočky Ubisoftu v San Franciscu. Ten uvedl, že od 3. prosince byly ukončeny registrace nových hráčů a ti hráči, kteří ve hře provedli do 3. listopadu nějaký nákup, dostanou vráceny peníze. To se ostatně týká i hráčů, jenž si zakoupili Ultimate Founders Pack za 70 dolarů (1 670 korun).