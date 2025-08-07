To nejlepší nakonec? Samsung Galaxy S25 FE se blíží, známe datum představení

Samsung Galaxy S25 FE bude cenově nejdostupnější „esdvacetpětka“. Pokud se zdroj blízký výrobci nemýlí, telefon bude mít premiéru 19. září.
Poslední člen řady Galaxy S25 se blíží
Samsung sice představil svou vlajkovou řadu Galaxy S25 v lednu tohoto roku, ale pořád ještě není zcela kompletní. V květnu do ní přibyl ultratenký model Galaxy S25 Edge a v přípravě je ještě jedna, poslední verze. Tím je odlehčená varianta Galaxy S25 FE.
Samsung před nedávnem přímo potvrdil, že tuto očekávanou novinku představí o něco dřív než jeho předchůdce a bylo odhaleno, že se modelu Galaxy S25 FE dočkáme v září. Nyní jsme se konečně dočkali konkrétního data, které uniklo přes zdroj blízký jihokorejskému výrobci.
Pokud se tento zdroj nemýlí, tak Samsung představí model Galaxy S25 FE dne 19. září 2025, což je opravdu o něco málo dřív než v případě aktuálního modelu (26. září 2024). Do prodeje by se tato odlehčená vlajka měla dostat o týden později, tedy 26. září 2025.
Galaxy S25 FE rozhodně nebude nějaký přelomový telefon a Samsung spíše jen trochu vylepší recept, který se osvědčil u současného modelu. U něj jsme se dočkali výrazného navýšení velikosti displeje (z 6,4 palce na 6,7 palce) a to by mělo zůstat zachováno.
Panel typu AMOLED nabídne FullHD+ rozlišení, frekvenci 120 Hz a ochrání ho odolné sklo Gorilla Glass Victus. Co se týče celkové odolnosti, tak konstrukce nabídne stupeň krytí IP68 a rozměry telefonu by měly být 161,3 × 76,6 × 7,4 mm.
Nový model tedy bude výrazně tenčí, než ten aktuální (o 0,6 mm), ale to bude vykoupeno o 200 mAh menší baterií (4500 mAh vs. 4700 mAh). Nabíjení by ale mělo mít výkon solidních 45 W a scházet nebude ani bezdrátové nabíjení o výkonu 15 W.
Fotoaparát a cena
V oblasti fotoaparátu se žádné změny nečekají a dočkáme se tedy trojnásobné sestavy s rozlišením 50 + 8 + 12 Mpx. Bude se jednat o sestavu s hlavním fotoaparátem, teleobjektivem (3× optický zoom) a ultra-širokoúhlou jednotkou, přičemž první dva objektivy budou opticky stabilizované.
Cena této novinky by měla v Jižní Koreji startovat pod hranici 1 milionu wonů, což je po přepočtu zhruba 620 euro (15 200 korun). Vzhledem k cenám předchůdců je ale pravděpodobnější, že v Česku se bude cena pohybovat na hranici 20 tisíc korun, či lehce nad ní.