Tip na víkendový film: Češi se náramně baví u téhle francouzské komedie

Zkrachovalý herec si myslí, že je superhrdina. Francouzská komedie Super-Blb s českým dabingem dorazí na Oneplay a slibuje spoustu zábavy.
Film, který vás bude bavit
Streamovací platformy nabízí divákům spoustu kvalitního obsahu, jenž je pravidelně doplňován. Česká služba Oneplay nyní do nabídky zařazuje francouzský komediální snímek Super-Blb.
V knihovně Oneplay se film objeví už v sobotu 13. září. Zábavný a často až parodický snímek vás rozhodně o víkendu zabaví, což dokazuje i hodnocení na českém portále ČSFD. Zde si film odnesl od diváků hodnocení 71 %, což je na komedie velmi dobré.
Film navíc potěší i svou délkou, která je pouhých 85 minut. Super-blb má díky tomu svěží tempo a baví po celou dobu. A i když jde o francouzský snímek, nechybí český dabing, díky čemuž si film vychutná opravdu každý.
Superhrdina, kterého nikdo nepotřebuje
Hlavní hrdina snímku je populární francouzský herec Phillipe Lacheau, jenž ztvárňuje zkrachovalého herce Cedrica. Ten je typickým looserem, kterému se v životě nic nedaří.
Přítelkyně ho opustila a přátelé i rodina ztratili víru, že by ze Cedrica ještě něco mohlo být. V tom ale hlavní hrdina obdrží životní roli. Má hrát superhrdinu Badmana a Cedric díky tomu získává potřebné sebevědomí.
Osud je ale krutý, když při odjezdu z natáčení Cedric havaruje. Při autonehodě ztratí paměť a jelikož je stále v kostýmu Badmana, začne si myslet, že je skutečným superhrdinou.
Před sebou má navíc misi a musí zachránit celý svět. Francouzská komedie nabízí spoustu parodických prvků a nebojí se vystřelit ze stereotypů superhrdinských filmů, přičemž především Batman od DC dostane pořádně zabrat.
Oblíbená parta v kinech neuspěla
Režie snímku Super-Blb se ujal Phillipe Lacheau, jenž také ztvárnil hlavní roli. Jde o oblíbeného a uznávaného francouzského komedianta, který do snímku obsadil partu, se kterou má již bohaté zkušenosti.
Ačkoliv hodnotící portály film Super-Blb hodnotí vesměs kladně, do kin sehraná francouzská parta diváky nenalákala. Návštěvnost nebyla veliká a film nakonec v kinech prodělal 1,7 milionů euro (cca 41 milionů korun).
Film tedy zachraňují až streamovací služby, kde se ale divákům libí a Super-blb se může pochlubit slušnou sledovaností. Pokud tedy máte rádi bláznivé komedie, rozhodně nebudete zklamáni.
Víkendovka na streamu je pravidelný seriál, ve kterém redakce Mobilizujeme.cz na víkend vybírá ten nejzajímavější obsah nově dostupný na streamovacích službách v Česku.