Tip dne pro iPhone: Naučte se tohle šikovné gesto, které jen málokdo zná

Máte iPhone, ale nečetli jste k němu manuál? Nevadí. Poradím vám s jednou šikovnou věcí, kterou dost možná neznáte, ale mohla by se vám hodit.

Gesta pro jednodušší ovládání

Pamatuji si, jak před více než 25 lety přišel systém webOS od společnosti Palm s revolučním ovládáním gesty. Až později podobný princip nasadil Apple u iPhonů bez domovského tlačítka. A dnes gesta najdeme i u Androidu.

iPhone je prošpikovaný ovládáním gesty, protože je to velmi praktické a rychlé, ale nevýhodou je, že se gesta musíte někde nebo od někoho naučit. Základní ovládání zvládne každý, ale pak jsou tu skrytá gesta, která uživatelé často neznají.

Zrychlete svou práci s textem

A teď už k věci. Občas se člověku stane, že na telefonu napíše něco, co by potřeboval rychle smazat nebo pak si zase uvědomí, že to chce naopak vrátit a o text nepřijít.

Přesně pro tyto účely můžete u svého iPhonu využít gesto přejetí třemi prsty doleva nebo doprava, čímž odvoláte nebo opakujete poslední akci. Je to rychlejší, než hledat konkrétní nabídku v ovládacím menu.

Jak na to?

třemi prsty směrem doleva – odvolat akci

třemi prsty směrem doprava – opakovat akci

Gesto třemi prsty u iPhonu pro odvolání či opakování akce s textem | foto: Luboš Srb

Čtěte také: Jak poznat, že váš mobil už dosloužil: 10 varovných signálů

Hodí se to ve všech aplikacích

Vzhledem k tomu, že jde o systémové gesto, můžete jej využít ve všech aplikacích, nejen těch od Applu. Ze svých zkušeností mohu říct, že se to hodí při opravách chyb ve zprávách, poznámkách, e-mailech, nebo i dokumentech.

V redakčním seriálu „Tip dne“ vás učíme, jak chytře ovládat svůj mobil, protože i malý trik může výrazně zjednodušit každodenní používání.

Znali jste tohle skryté gesto pro iPhone, nebo jste se právě naučili novou věc? Napište nám do diskuze pod článkem, co na tento způsob ovládání říkáte.