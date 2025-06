Skvělý film na víkend: Natočili ho Češi, je zdarma na streamu, ale brzy zmizí

Poutavé drama Sucho s Bolkem Polívkou a Markem Danielem sleduje střet dvou odlišných světů a zakázanou lásku. Na iVysílání je snímek dostupný jen do 29. června.

Nejlépe hodnocený film na iVysílání

Česká televize už řadu let provozuje archiv iVysílání, který by se s trochou nadsázky dal označit za streamovací službu. Nabízí divákům pestrou škálu zajímavého obsahu – a to zcela zdarma, financovaně z koncesionářských poplatků.

Aktuálně zde najdete film, který rozhodně stojí za pozornost. Ale pozor – zůstane dostupný už jen do neděle 29. června, takže máte poslední příležitost ho zhlédnout.

Jedná se o český snímek Sucho z roku 2024, vzniklý ve spolupráci s německými a slovenskými tvůrci. Výsledkem je 114 minut dlouhé drama, které rozhodně stojí za doporučení.

Znepřátelené rodiny a zakázaná láska

Snímek Sucho se odehrává v jedné české vesnici, kde na tamních polích hospodaří pětačtyřicetiletý Viktor, jenž provozuje velký agropodnik. Ten jde ve šlépějích svého svérázného otce a půdu vnímá jako nástroj k dosažení maximálního zisku.

Přitom ovšem vůbec nebere ohledy na životní prostřední, dlouhodobou perspektivu a ekologická rizika bere na lehkou váhu. Protipólem je mu padesátiletý Josef, jenž vyznává naprosto odlišné hodnoty oproti Viktorovi.

Žije alternativně a svým dětem zakazuje moderní technologie. Proti životnímu stylu Viktora dokonce vede osobní válku. Josef je ale nezaměstnaný a živí ho jeho žena, která do práce chodí právě k Viktorovi, kde každé ráno krmí prasata.

K Viktorovi navíc přijíždí na prázdniny jeho syn Míra, který přes rok žije u své matky. Ten se prakticky ihned zamiluje do Marie, která je dcerou Filipa. A jak se zdá, city jsou opětovány. Jejich vztah je ale turbulentní. Ať už kvůli rodinným vztahům, nevyzrálosti Marie nebo tomu, že oba tak trochu proti svým rodinám rebelují.

Velké i nadějné hvězdy Česka

Snímek Sucho je drama snímkem, jenž má v určitém smyslu přesah daleko za filmová plátna a dokáže reflektovat dění ve společnosti. Filmařům se navíc podařilo do hlavních rolí obsadit velké i vycházející hvězdy českého filmu.

Diváci se tak mohou těšit například na Bolka Polívku, Marka Daniela, Martina Pechláta nebo Magdalénu Borovou. Syna a dceru hlavních hrdinu ztvárňují nadějní herci Tomas Sean Pšenička a Dorota Šlajerová.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz