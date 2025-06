Skvěle vybavený telefon, který nemá šílené rozměry. Tohle přesně chcete

Nový Vivo X200 FE zaujme kompaktním designem, kvalitním AMOLED displejem, trojitým fotoaparátem a skvělou výdrží díky baterii s kapacitou 6500 mAh.

Vivo X200 FE je povedený malý mobil

Vivo představilo velmi zajímavou novinku v podobě kompaktního modelu X200 FE, který spadá do vlajkové série X200. Ano, Vivo již svou kompaktní vlajku má a jmenuje se X200 Pro Mini, takže se nabízí otázka – kam vlastně model X200 FE s velmi podobnými specifikacemi míří?

V rámci této řady se jedná o jakýsi vstupní model a ne všechny prvky, které tato novinka namíří, jsou vyloženě vlajkové. I tak se ale jedná o po čertech zajímavý telefon, protože kombinace kompaktních rozměrů s (takřka) vlajkovými parametry vždy potěší.

Designem se tato novinka zcela odlišuje od ostatních modelů z řady X200 a obří, kruhový fotomodul byl v tomto případě nahrazen skromnější platformou oválného tvaru. Ta obsahuje dva fotoaparáty, třetí se nachází vedle ní a za zmínku určitě stojí i konstrukce.

Ta je postavena okolo plochého rámečku, který je hliníkový a záda jsou ošetřena sklem. Nejvyšší stupeň krytí (IP68/IP69) neschází a Vivo X200 FE je, jak jsem již zmínil, příjemně kompaktní. Rozměry této novinky čítají 150,8 × 71,8 × 7,99 mm a hmotnost se zastavila na čísle 186 gramů.

Vivo X200 FE | foto: Vivo

Kompaktní, lehký a skvěle vybavený

Na čelní straně Viva X200 FE se nachází AMOLED displej s úhlopříčkou 6,31 palce, který se může pochlubit FullHD+ rozlišením, či LTPO technologií (frekvence 1 – 120 Hz). Zmínit musíme i výbornou hodnotu maximálního jasu (4500 nitů) a tenký vnitřní rámeček.

O pohon této novinky se stará procesor Dimensity 9300+, což je sice loňský, ale pořád velmi výkonný procesor, který bude postačující i pro ty nejnáročnější uživatele. Operační paměť má kapacitu 12 GB RAM a vnitřní úložiště může mít velikost 256 nebo 512 GB.

Vivo X200 FE – specifikace

Rozměry: 150,8 × 71,8 × 7,99 mm

Hmotnost: 186 gramů

Odolnost: IP68/IP69

Displej: 6,31 palce, AMOLED, FullHD+, LTPO (1 – 120 Hz)

Snímač otisků prstů: v displeji

Procesor: MediaTek Dimensity 9300+

Operační paměť: 12 GB RAM

Vnitřní úložiště: 256 nebo 512 GB

Fotoaparát: 50 + 50 + 8 Mpx, PDAF, OIS

Selfie kamerka: 50 Mpx

Konektivita: 5G, USB-C, Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Baterie: 6500 mAh + 90W nabíjení

Trojnásobný fotoaparát nabízí rozlišení 50 + 50 + 8 Mpx a jedná se o sestavu hlavního, teleobjektivu a ultra-širokoúhlé jednotky. Hlavní hvězdou telefonu je ale baterie s obří kapacitou 6500 mAh, což je, vzhledem ke kompaktním rozměrům, vskutku úctyhodná velikost.

Cena a dostupnost

Vivo prozatím bohužel neprozradilo cenu ani dostupnost této novinky, nicméně by se mělo jednat o globální model. To znamená, že by se tento sympatický telefon mohl dostat i na český trh. Model Vivo X200 FE je dostupný v černé, modré, růžové a světle žluté barvě.

Zdroj: Vivo