Samsung zazdil šanci. Galaxy S26 Edge má mít stále podprůměrnou baterii

Ondřej Koníček
Samsung logo | foto: Matěj Srb
Nejtenčí Samsung S25 Edge má až moc krátkou výdrž baterie. U nástupce se to nejspíše nezlepší, jak ukazuje certifikační úřad v Číně.

Ultratenký Samsung dostane nástupce

Nový člen řady Galaxy S25, tenký model s značením Edge, byl představen teprve na konci května a už vyhlíží svého nástupce. Ten dorazí pravděpodobně hned zkraje roku, v rámci premiéry další vlajkové série s označením Galaxy S26.

Model S25 Edge ohromil opravdu velmi tenkou konstrukcí o tloušťce pouhých 5,8 mm a pozadu nebyl ani co se týče konstrukce. Ta je postavena okolo titanového rámečku, odolných skel Gorilla Glass Ceramic 2 a Victus 2 a telefonu neschází ani krytí dle normy IP68.

Jestli ale model Edge v něčem zaostává, je to rozhodně kapacita baterie o hodnotě 3900 mAh. Ano, ultra-tenká konstrukce nedala Samsungu moc možností, ale dnešní moderní technologie už umožňují vyrábět tenké baterie s vysokou kapacitou. Používají je hlavně čínští výrobci.

Samsung Galaxy S25 Edge | foto: Samsung
Nabídne Galaxy S26 Edge zlepšení?

V souvislosti s baterií se začalo spekulovat o tom, že nástupce v podobě modelu Galaxy S26 Edge nabídne v tomto směru solidní zlepšení. Tato nadcházející novinka měla údajně dorazit s tloušťkou šasi 5,5 mm a novým typem baterie o kapacitě 4200 mAh.

Jenže se ukazuje, vše bude možná trochu jinak. Tento ještě nevydaný telefon se totiž objevil v čínské databázi 3C, která odhalila několik detailů. Mimo jiné to, že tato novinka nevsadí na nový typ baterie na bázi uhlíku a křemíku, ale na klasický lithium-ion akumulátor.

To je rozhodně zklamání, protože takto tenký telefon si nový typ baterie přímo říká. Ona kapacita 4200 mAh by sice měla zůstat zachována, ale dá se domnívat, že s přechodem na uhlíkovo-křemíkovou baterii by mohla být kapacita ještě o pořádku kus vyšší, klidně okolo 5000 mAh.

Tenký elegán ukončí produkci modelu Plus

Stylový a tenký model Galaxy S26 Edge by měl být představen spolu s dalšími členy řady Galaxy S26, a to pravděpodobně v lednu příštího roku. Spekuluje se o tom, že v nabídce Samsungu nahradí model s označením Plus, který v ní figuruje od roku 2017 (model Galaxy S8+).

Zdroj: GSMArena

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

