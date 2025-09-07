Samsung provokuje. Galaxy S26 Edge má mít design podobný iPhonům 17

Samsung Galaxy S26 Edge (2026) se ukazuje na prvních renderech. Ultratenký mobil má mít modul fotoaparátu přes čtvrtinu zad.
Půjde Samsung ve stopách Applu?
Jihokorejská značka Samsung pravidelně vydává prémiové modely řady Galaxy S. Letošní rok do této řady výrobce přidal ultratenký telefon Galaxy S25 Edge, jenž se dle všeho dočká i nástupce.
Očekávaný Samsung Galaxy S26 Edge sice dorazí až za několik měsíců, avšak již nyní unikají různé informace. Aktuálně se telefon dokonce objevuje na podrobném renderu. Hned na první pohled telefon zaujme modulem zadního fotoaparátu.
Jak to vypadá, Samsung vsadí na masivní modul, jenž zabere zhruba jednu čtvrtinu zad. Podobný design s největší pravděpodobností letos nasadí Apple u modelů iPhone 17. Také to ale vypadá, že stejně jako letos, i nadcházející model ponese jen dva zadní fotoaparáty.
Tenčí a s větší baterií
Společně s rendery unikají i celkové rozměry telefonu – 158,4 x 75,7 x 5,5 mm. Připravovaný model tak bude údajně ještě o 0,3 mm tenčí, než je tomu u Galaxy S25 Edge. Alespoň tedy v místech, kde se nenachází onen fotomodul.
V této oblasti bude telefon široký 10,8 mm, což je vzhledem k celkové šířce opravdu velký kontrast. Samsungu se nicméně do telefonu údajně podaří vměstnat o malinko větší baterii. Kapacita poroste o 300 mAh na výsledných 4 200 mAh.
Pod pokličkou skleněných zad následně výrobce umístí magnety pro plnou podporu bezdrátového nabíjení Q2. Tyto magnety poslouží jako u technologie MagSafe od Applu nebo PixelSnap od Googlu.
Další novinky u Galaxy S26 Edge
Po stránce designu ovšem znovu půjde o moderní kousek sázející na ostřejší hrany a krásný displej s minimálními rámečky. Zobrazovač nabídne úhlopříčku 6,7 palců a vylepšení se dočká sekundární ultra-širokoúhlý fotoaparát. Jeho rozlišení poskočí z 12 na 50 Mpx.
Výkon novinky dle posledních úniků obstará čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, jenž bude představen už 23. září. Je ale možné, že procesor od Qualcommu využije Samsung pro americký trh a do Evropy pošle telefon s továrním procesorem Exynos 2600.