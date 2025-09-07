Logo Mobilizujeme.cz

Samsung provokuje. Galaxy S26 Edge má mít design podobný iPhonům 17

Tomáš Rajnoch
Samsung Galaxy S26 Edge | foto: Android Headlines, OnLeaks
Samsung Galaxy S26 Edge | foto: Android Headlines, OnLeaks

Samsung Galaxy S26 Edge (2026) se ukazuje na prvních renderech. Ultratenký mobil má mít modul fotoaparátu přes čtvrtinu zad.

Půjde Samsung ve stopách Applu?

Jihokorejská značka Samsung pravidelně vydává prémiové modely řady Galaxy S. Letošní rok do této řady výrobce přidal ultratenký telefon Galaxy S25 Edge, jenž se dle všeho dočká i nástupce.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Očekávaný Samsung Galaxy S26 Edge sice dorazí až za několik měsíců, avšak již nyní unikají různé informace. Aktuálně se telefon dokonce objevuje na podrobném renderu. Hned na první pohled telefon zaujme modulem zadního fotoaparátu.

Jak to vypadá, Samsung vsadí na masivní modul, jenž zabere zhruba jednu čtvrtinu zad. Podobný design s největší pravděpodobností letos nasadí Apple u modelů iPhone 17. Také to ale vypadá, že stejně jako letos, i nadcházející model ponese jen dva zadní fotoaparáty.

Samsung Galaxy S26 Edge | foto: Android Headlines, OnLeaks
Samsung Galaxy S26 Edge | foto: Android Headlines, OnLeaks

Tenčí a s větší baterií

Společně s rendery unikají i celkové rozměry telefonu – 158,4 x 75,7 x 5,5 mm. Připravovaný model tak bude údajně ještě o 0,3 mm tenčí, než je tomu u Galaxy S25 Edge. Alespoň tedy v místech, kde se nenachází onen fotomodul.

V této oblasti bude telefon široký 10,8 mm, což je vzhledem k celkové šířce opravdu velký kontrast. Samsungu se nicméně do telefonu údajně podaří vměstnat o malinko větší baterii. Kapacita poroste o 300 mAh na výsledných 4 200 mAh.

Pod pokličkou skleněných zad následně výrobce umístí magnety pro plnou podporu bezdrátového nabíjení Q2. Tyto magnety poslouží jako u technologie MagSafe od Applu nebo PixelSnap od Googlu.

Další novinky u Galaxy S26 Edge

Po stránce designu ovšem znovu půjde o moderní kousek sázející na ostřejší hrany a krásný displej s minimálními rámečky. Zobrazovač nabídne úhlopříčku 6,7 palců a vylepšení se dočká sekundární ultra-širokoúhlý fotoaparát. Jeho rozlišení poskočí z 12 na 50 Mpx.

Výkon novinky dle posledních úniků obstará čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, jenž bude představen už 23. září. Je ale možné, že procesor od Qualcommu využije Samsung pro americký trh a do Evropy pošle telefon s továrním procesorem Exynos 2600.

Zdroj: Android Headlines

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Vše, co víme o Apple Watch Series 11 a Ultra 3 – poslední rekapitulace
Tomáš Rajnoch

Vše, co víme o Apple Watch Series 11 a Ultra 3 – poslední rekapitulace

Vše, co víme o iPhone 17, Air, Pro a Pro Max – poslední rekapitulace
Ondřej Koníček

Vše, co víme o iPhone 17, Air, Pro a Pro Max – poslední rekapitulace

Disney+ přináší novinky: Jen vraždy v budově, Tempest a spoustu dalšího (6. díl)
Tomáš Rajnoch

Disney+ přináší novinky: Jen vraždy v budově, Tempest a spoustu dalšího (6. díl)

iPad 11 je teď nejlevnější. Vyjde vás jen na dvě stovky měsíčně
PR článek

iPad 11 je teď nejlevnější. Vyjde vás jen na dvě stovky měsíčně

Vodafone myslí na školáky: Nabízí zvýhodněné tarify a slevy na zařízení
Ondřej Koníček

Vodafone myslí na školáky: Nabízí zvýhodněné tarify a slevy na zařízení

Telefon Vivo X300 Ultra má mít rekordní fotoaparát s celkově 450 megapixely
Ondřej Koníček

Telefon Vivo X300 Ultra má mít rekordní fotoaparát s celkově 450 megapixely

Nový mobil od Huawei složíte nadvakrát, nic podobného jinde nenajdete
Ondřej Koníček

Nový mobil od Huawei složíte nadvakrát, nic podobného jinde nenajdete

Skvělý film na víkend, který zaujme celou rodinu. Disney+ vypustil letní hit
Tomáš Rajnoch

Skvělý film na víkend, který zaujme celou rodinu. Disney+ vypustil letní hit

Samsung Galaxy S25 FE koupíte právě teď nejvýhodněji. Víme, jak ušetřit 3 500 Kč
PR článek

Samsung Galaxy S25 FE koupíte právě teď nejvýhodněji. Víme, jak ušetřit 3 500 Kč