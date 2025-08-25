Samsung představil nový ultratenký tablet za méně než 10 000 Kč

Nový Galaxy Tab S10 Lite míří na uživatele, kteří chtějí univerzální tablet na práci i zábavu. Má 10,9” displej, dlouhou výdrž a startuje na 9 999 Kč.
Nový pomocník od Samsungu
Samsung rozšířil svou nabídku tabletů o nový model Galaxy Tab S10 Lite. Jde o zařízení, které má oslovit každého, kdo hledá spolehlivý tablet pro běžné použití – od práce a studia, až po sledování filmů nebo kreslení se stylusem. A to vše za cenu, která začíná na 9 999 Kč.
Displej s úhlopříčkou 10,9” má rozlišení 2 112 × 1 320 pixelů, obnovovací frekvenci 90 Hz a technologii Vision Booster, díky které dosahuje až 600 nitů jasu. To znamená, že na obraz dobře uvidíte i venku, a přitom méně namáhá oči.
O výkon se stará čipset Exynos 1380, který doplňuje 6 GB RAM a 128GB úložiště v základní verzi. Pokud potřebujete víc prostoru, k dispozici je také varianta 6 + 256 GB za 11 499 Kč nebo verze s 5G a 8 + 256 GB za 13 299 Kč. Vše běží na Androidu 15 s prostředím One UI 7.
Skvělá výbava v tenkém těle
Tablet je vybaven baterií s kapacitou 8 000 mAh, takže vydrží celý den aktivního používání. Zvládá rychlé nabíjení výkonem až 25 W. Velkou výhodou je i S Pen přímo v balení – můžete si psát poznámky, kreslit nebo ovládat tablet bez nutnosti kupovat další příslušenství.
U zařízení nechybí stereo reproduktory, Wi-Fi, Bluetooth 5.3 ani podpora 5G u vyšší verze. Potěší i tenké tělo s tloušťkou 6,6 mm a hmotností 524 g. Fotoaparáty mají 8 Mpx vzadu a 5 Mpx vpředu, takže na videohovory nebo rychlé momentky to bohatě stačí.
Galaxy Tab S10 Lite bude dostupný v několika barevných variantách – stříbrné, šedé a červené. Samsung tak dává na výběr nejen z různých konfigurací, ale i z designů, které osloví mladší i konzervativnější uživatele.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.