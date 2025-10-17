Samsung Galaxy S26 Pro má mít známý design a čtyři roky staré snímače fotoaparátu

Čekáte od Galaxy S26 revoluci? Možná budete zklamaní. Samsung znovu používá čtyři roky staré senzory fotoaparátů.
Samsung a jeho další vlajková řada
Samsung již za pár měsíců představí svou novou vlajkovou řadu Galaxy S26, která je aktuálně v centru dění. Původně se mluvilo o tom, že větší specifikaci Galaxy S26+ nahradí tenký model Galaxy S26 Edge, ale ten byl, kvůli špatným prodejům aktuálního modelu S25 Edge, zrušen.
To znamená, že se do hry vrátí model Plus (+) a výrazné změny se udají také na postu základní specifikace. Ta by měla dostat označení Pro, takže vstupním telefonem této nové řady se stane model Galaxy S26 Pro. Bude se jednat o přímého nástupce aktuálního provedení Galaxy S25.
Specifikace nové vlajkové řady jsou terčem úniků již nějakou dobu a nyní se do řečí dostává fotoaparát právě základního modelu. Jak známo, Samsung se do inovací v posledních letech nijak zvlášť nežene a bohužel to dokazuje i nejnovější várka informací.
Samsung opět recykluje
Jihokorejský gigant je, spolu s Applem a Sony, suverénně tím nejlínějším mobilním výrobcem co se změn týče. Nový model Galaxy S26 Pro dostane trojnásobný fotoaparát a pod hlavním objektivem se bude ukrývat 50Mpx čip ISOCELL GN3 o velikosti 1/1.56″.
Pokud je vám povědomý, tak vězte, že Samsung ho použil již u modelu Galaxy S22 z roku 2022 a stejná situace panuje i na pozici teleobjektivu. Zde najdeme 10Mpx fotočip S5K3K1, původně použitý u řady Galaxy S22 a žádné velké zázraky se nebudou konat ani u ultra-širokoúhlé jednotky.
Osazený senzor IMX564 s rozlišením 12 Mpx sice pochází z řady Galaxy S23, ale pořád se jedná o výprodej. A selfie kamerka? Ta dostane do vínku čip S5K3LU, původem opět z řady Galaxy S23 a vypadá to tedy, že v oblasti fotografického hardwaru dostaneme výbavu čtyři roky starou.
Bude řada Galaxy S26 propadák?
Nad ještě neoznámenou řadou Galaxy S26 se již nyní vznáší nepříjemný stín obyčejného ždímání toho samého pořád dokola. Vypadá to na další recyklaci a je otázkou, zda na to fanoušci značky opět uslyší, nebo se poohlédnou jinde, u konkurence.
I proklamovaný nárůst kapacity baterie u základního modelu z 4000 mAh na 4300 mAh je v kontextu s konkurencí naprosto k smíchu. Jen o něco málo větší Xiaomi 17, které je pořád ještě kompaktním vlajkou, nabízí akumulátor o velikosti 7000 mAh. Kdepak, tohle nevypadá dobře.