Samsung Galaxy S26 nebude mít rychlejší nabíjení. Už i Apple je na tom lépe

Ondřej Koníček
Samsung logo | foto: Matěj Srb
Samsung logo | foto: Matěj Srb

Vypadá to, že nová vlajková řada od Samsungu pro rok 2026 nenabídne rychlejší nabíjení. Výkon max. 25 W zůstane již šestým rokem.

Už i Apple se odhodlal, ale co Samsung?

Apple byl vždy v oblasti nabíjecího výkonu svých telefonů velmi konzervativní a dlouho ho neměnil. Ne tedy, že by iPhony nabízely nějak nadstandardní nabíjecí výkon, to nikoliv. Kalifornský gigant zkrátka usoudil, že to stačí a již několik let se nic neměnilo.

Prakticky odjakživa platí, že s odpovídajícím adaptérem se baterie iPhonů nabije na 50 % kapacity za 30 minut. Například u iPhonů 16 je potřeba mít k dosažení tohoto času adaptér o výkonu minimálně 20 W. S novými iPhony 17 ale přišla konečně vytoužená změna.

Apple navýšil nabíjecí výkon a uvádí, že k nabití na 50 % kapacity stačí se 40W adaptérem obstojných 20 minut. Výkon nabíjení by se tedy měl pohybovat okolo 35 – 40 W, což sice pořád není žádná sláva, ale rozhodně je to změna k lepšímu. Jak na to odpoví Samsung?

Samsung Galaxy S26 Edge | foto: Android Headlines, OnLeaks
Samsung Galaxy S26 Edge | foto: Android Headlines, OnLeaks

Galaxy S26 možná v otázce nabíjení zklame

Samsung je v oblasti nabíjení podobně zkostnatělý, jako Apple. Jeho aktuální vlajky Galaxy S25, S25 Plus a S25 Edge nabízí nabíjení o výkonu 25 W. Ptáte se, jak dlouho? Pro odpověď musíme hodně do minulosti – od roku 2020, kdy nabídla toto nabíjení řada Galaxy S20.

Vrcholná Ultra sice nabízí nabíjecí výkon 45 W, ale základní modely jen 25 W. Apple nyní vylepšil nabíjení u všech modelů, včetně základního iPhonu 17 a má nad Samsungem náskok. Dočkáme se tedy výkonnějšího nabíjení u nadcházející řady Galaxy S26?

Bohužel to vypadá, že nikoliv. Známý informátor Ice Universe přišel se zprávou, že modely Galaxy S26 Pro a S26 Edge dostanou opět jen 25W nabíjení. Pokud se tak opravdu stane, bude to obrovské zklamání, protože nabíjení o takovém výkonu nemá v roce 2025, potažmo 2026, co dělat.

Zůstane Samsung na chvostu?

Pokud Samsung ponechá svým vlajkám (mimo model Ultra, ten by měl dostat nabíjení o výkonu 45 W) nabíjení s výkonem 25 W, zůstane v tomto směru na chvostu. Vyšší výkon nově nabízí jak Apple, tak Google, který razí podobně konzervativní přístup.

Pixel 10 a Pixel 10 Pro mají shodně 30W nabíjení, což je pořád na míle vzdáleno k ideálu, ale alespoň nějaký progres je zkrátka znát. Uvidíme, zda se tato informace zakládá na pravdě a faktem je, že Samsung může v tomto směru jen překvapit.

Zdroj: Ice Universe

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

