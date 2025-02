Samsung Galaxy S25 Edge bude opravdu tenký, lehký a z nezvyklého materiálu

Samsung Galaxy S25 Edge dorazí dříve než iPhone 17 Air. Nabídne 5,84mm tělo, hliníkový rámeček, duální fotoaparát a možnou keramiku. Co vše už víme?

Tenké telefony míří na start

Zdá se, že Samsung s Applem budou letos udávat trendy týkající se konstrukce. Na podzim se dočkáme tenkého iPhonu 17 Air, ale ještě předtím dorazí jeho přímý konkurent od Samsungu. Ten, na rozdíl od svého amerického souputníka, přítomnost modelu Galaxy S25 Edge, jak se bude tato tenká novinka jmenovat, již oficiálně potvrdil.

Na lednové premiéře řady Galaxy S25 zveřejnil jihokorejský výrobce krátký teaser této očekávané novinky a několika vyvoleným ji ukázal. Mimo to, že se tohoto telefonu letos dočkáme, se toho ale o něm pořád moc neví a potvrzena byla například přítomnost duálního fotoaparátu či plochého rámečku vyrobeného z hliníku.

Spekulace panují i co se týče samotné tloušťky, či spíše tenkosti, konstrukce. Původně se mluvilo o tloušťce okolo 6 až 6,4 mm, nicméně novější zprávy naznačují ještě tenčí šasi, jenž by mělo mít v pase jen 5,84 mm. To už je opravdu solidní hodnota a je velmi pravděpodobné, že se model Galaxy S25 Edge dostane na pozici nejtenčího telefonu Samsung všech dob.

Samsung Galaxy S25 Edge | foto: Future

Tenký, lehký a z nezvyklého materiálu

Kromě tenkého šasi by měl model Galaxy S25 Edge nabídnout i nízkou hmotnost a nejnovější informace, se kterými přišel web SamMobile, odhalují možné použití ne úplně tradičního materiálu. Rámeček bude vyrobený z hliníku, to je víceméně jasná věc a je velmi pravděpodobné, že Samsung použije osvědčený typ Armor Aluminum, se kterým má zkušenosti.

Tento osvědčený materiál by ale měla doplnit keramika, která se sice v mobilním světě používá, ale rozhodně ne tak často, jako jiné materiály. Bohužel ale není jasné, v jaké podobě a kde přesně bude použita. Může se stát, že z ní Samsung vyrobí celou zadní stranu telefonu, ale i to, že ji zahrne do odolného skla, které bude zadní část telefonu chránit.

Druhá volba se jeví jako pravděpodobnější, protože i když je keramika velmi odolná, je také poměrně těžká a tedy ne úplně vhodná k výrobě celé zadní strany. Telefon by byl sice opravdu odolný, ale také těžký. Tak jako tak, konstrukci se Samsung evidentně věnuje a vše naznačuje, že se v tomto směru dočkáme opravdu pokročilého telefonu.

Kdy Samsung Galaxy S25 Edge dorazí?

Přesné datum premiéry je prozatím pořád ve hvězdách, nicméně představení Galaxy S25 Edge by se mělo odehrát v druhém čtvrtletí tohoto roku, pravděpodobně hned v dubnu. Chytřejší budeme po veletrhu MWC 2025 v Barceloně (3. – 6. března 2025 ), kde by měl Samsung tuto novinku pořádně ukázat a zveřejnit i nějaké nové informace.