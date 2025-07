Samsung vzal loňskou skládačku, dal ji nový název a cenu zvedl o 5 tisíc

Samsung Galaxy Flip 7 FE sice názvem odkazuje na novou řadu skládaček, ale ve skutečnosti jde jen o přejmenovaný loňský Flip 6 s navýšenou cenou.

Samsung rozšiřuje svou řadu FE

Řada FE, v jejímž rámci prodává Samsung odlehčené verze svých vlajek, se rozrůstá o nového člena. Poprvé do ní vstupuje skládací telefon, a to model Galaxy Z Flip 7 FE. Označením by se mohlo zdát, že vychází z aktuálního véčka Flip 7, ale zdání klame.

Samsung si s touto novinkou moc práce nedal a pod označením Flip 7 FE se vlastně nachází loňský Flip 6 s jediným zásadním rozdílem. Namísto procesoru Snapdragon 8 Gen 3, který poháněl většinu loňských vlajek, je osazen továrním čipem Exynos 2400. Ten známe hlavně z řady Galaxy S24.

Konstrukce vsází na hliníkový rámeček a neschází ani zvýšená odolnost, a to dle normy IP48. Záda kryje odolné sklo Gorilla Glass Victus 2 a vnitřní, ohebný displej pak plastová fólie. Externí displej na zádech nabízí velikost 3,4 palce, frekvenci 60 Hz a rozlišení 720 × 748 pixelů.

Vnitřní displej nabízí úhlopříčku 6,9 palce a už se jedná o výrazně vyspělejší panel s LTPO technologií (1 – 120 Hz), podporou standardu HDR10+ a jasem o hodnotě až 2600 nitů. Rozlišení ohebného displeje pak čítá 2640 × 1080 pixelů.

Samsung Galaxy Flip 7 FE | foto: Samsung

Duální fotoaparát a baterie zakletá v čase

Na zádech telefonu se nachází duální fotoaparát s rozlišením 50 + 12 Mpx a jedná se o tradiční sestavu s hlavním a ultra-širokoúhlým objektivem. Primární fotoaparát doplňuje PDAF ostření, optická stabilizace obrazu a selfie kamerka v displeji má rozlišení 10 Mpx.

Selfie snímky ale bude samozřejmě možné pořizovat i pomocí hlavního fotoaparátu, protože venkovní displej může posloužit i jako hledáček. Kromě toho ale pochopitelně poslouží také k zobrazení notifikací a lze na něm spouštět víceméně vše, co v telefonu.

Co se baterie a nabíjení týče, tak v tomto směru zamrznul Flip 7 FE v čase, což ale platilo i pro Flip 6. Baterie s kapacitou 4000 mAh je zkrátka slabým článkem a je jasné, že výdrž bude všechno možné, jen ne nadstandardní. Už Flip 6 s úspornějším Snapdragonem v tomto ohledu zaostával.

Nabíjení o výkonu 25 W je také čistě archaická záležitost a něco, za co by se styděl i telefony s cenovkou nižší než 5 tisíc korun. Alespoň že bezdrátové nabíjení, byť s výkonem jen 15 W, neschází a dostavilo se i reverzní bezdrátové nabíjení (4,5 W).

Cena a dostupnost

Víceméně jediným nějakým zásadním vylepšením proti Flipu 6 je fakt, že Galaxy Z Flip 7 FE běží z krabice na systému One UI 8, který vychází z Androidu 16. To znamená, že se telefon dočká o něco delší podpory než loňská varianta, nicméně Samsung si za to nechá zaplatit.

Tato novinka na českém trhu startuje na částce 24 990 korun (256 GB) a vrcholná verze (512 GB) pak vychází na 26 690 korun. Flip 6, tedy vlastně úplně stejný telefon s lepším procesorem, se dá aktuálně sehnat za cenu okolo 20 tisíc korun, takže model FE nemá úplně snadnou pozici.

Flip 6 navíc nabízí operační paměť 12 GB RAM, zatímco odlehčená verze FE jen 8 GB RAM, což je na dnešní dobu již značně podprůměrná kapacita. Varianta FE je k dispozici ve dvou barvách, a sice v bílé a černé a její prodej startuje 25. července 2025.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz