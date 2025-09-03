Logo Mobilizujeme.cz

Samsung chystá trojnásobnou skládačku. Tenhle mobil vám vyrazí dech

Ondřej Koníček
Možná podoba skládačky Samsung Galaxy Z TriFold | foto: Android Authority
Galaxy Z TriFold od Samsungu přinese revoluční trojnásobné skládání a 10” displej. Na trh má dorazit 29. září v omezeném počtu kusů.

Nejlepší Samsung všech dob?

Samsung již nějakou dobu pracuje na novém typu skládacího telefonu, jehož displej bude možné složit ne jednou, ale hned dvakrát. Tyto skládačky se, trochu nelogicky, označují jako trojnásobné, a i když nebude jihokorejský gigant prvním výrobcem, který s ní přijde, očekávání jsou nemalá.

Jako první představil tento typ skládacího telefonu Huawei, a to v podobě modelu Mate XT, jehož druhá generace dorazí 4. září. Trojnásobná skládačka od Samsungu tedy bude teprve třetím produkčním přístrojem tohoto typu, který se dostane na trh. A bude to dřív než se předpokládalo.

Prozatím se neví, jak se tento model bude jmenovat a nějakou dobu se spekulovalo o označení Galaxy G Fold, nicméně nyní se mluví spíše o jménu Galaxy Z TriFold. V rámci skládaček od Samsungu se bude jednat o nejvýše postavený a pravděpodobně i nejdražší model v historii značky.

Možná podoba skládačky Samsung Galaxy Z TriFold | foto: Android Authority
Možná podoba skládačky Samsung Galaxy Z TriFold | foto: Android Authority

Co všechno tato novinka nabídne?

Hlavní hvězdou této očekávané novinky bude samozřejmě vnitřní ohebný displej s výrazně větší úhlopříčkou než u tradičního modelu Galaxy Z Fold. V plně rozloženém stavu by měl nabídnout velikost okolo 10 palců, takže se velikostně bude blížit tabletům.

Trojnásobná skládačka od Samsungu by ale měla nabídnout trochu jinou konstrukci než Mate XT od Huawei. Ten obsahuje jeden velký displej, který plní funkci vnitřního a při kompletním složení zároveň i krycího displeje. Galaxy Z TriFold bude mít displeje rovnou dva.

Boční křídla konstrukce se budou skládat dovnitř a samostatný venkovní displej najdeme v prostřední části. Dostupnost první generace této skládačky bude omezená a Samsung údajně vyrobí jen 50 000 kusů, ale v případě úspěchu určitě dorazí druhá generace s vyšším nákladem.

Kdy Galaxy Z TriFold dorazí?

Dle nejnovějších informací představí Samsung svou první trojnásobnou skládačku na konci září, a to v Jižní Koreji. Známý informátor Ice Universe uvádí, že se tato akce odehraje 29. září a populární značka na ní představí také chytré AI brýle a headset pro rozšířenou realitu.

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

