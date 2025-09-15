Samsung bojuje s vážnou zranitelností. Češi, okamžitě aktualizujte svůj telefon

Telefony Samsung Galaxy ohrožuje kritická zranitelnost ve WhatsAppu. Útok typu zero-click může převzít plnou kontrolu nad mobilem.
Telefony Galaxy od Samsungu čelí útokům
Pokud jste majiteli a uživateli přístrojů Galaxy od Samsungu, rozhodně byste měli zpozornět. Jihokorejský výrobce varuje před aktivními útoky na tyto telefony, kvůli kterým byl donucen aktualizovat zářijový bezpečnostní update systému.
Jedná se o velmi specifickou zranitelnost, která ale může představovat obrovské bezpečnostní riziko a týká se telefonů s Androidem 13 a novějším. Tato zranitelnost je označována CVE-2025-21043 a Samsung ji hodnotí jako kritickou, takže její oprava má nejvyšší prioritu.
Primárně byla detekována v rámci WhatsAppu, ale není úplně jasné, zda se týká i ostatních komunikačních platforem. Vzhledem k tomu, jak moc je WhatsApp rozšířený, tak se potenciálně jedná o opravdu velkou hrozbu, před kterou by měli být uživatelé na pozoru.
Obrázky můžou způsobit katastrofu
Tato zranitelnost se nachází v knihovně pro analýzu obrázků od společnosti Quramsoft s uzavřeným zdrojovým kódem. Pokud útočníci odešlou na ohrožené zařízení speciálně vytvořený obrázek, tak škodlivý kód v něm obsažený se při pokusu o zpracování zapíše na místo, kam nepatří.
Díky vložení škodlivého kódu na konkrétní místo v paměti může útočník obelstít systém a po spuštění kódu mu bude umožněno převzít kontrolu nad zařízením. Jedná se o útok typu „zero-click“, což znamená, že oběť nemusí k jeho iniciativně vůbec nic udělat.
A právě proto jsou velmi nebezpečné. Aktivně se proti nim prakticky nedá bránit, vše probíhá na pozadí a není nutné na nic klikat. Spouštěčem je příjem nevyžádaného obrázku, což nelze ovlivnit a ani tomu zabránit. Naštěstí jsou ale tyto útoky technicky náročné, takže jsou spíše výjimečné.
S podobným problémem se potýkal také iOS
S obdobnými útoky přes WhatsApp se minulý měsíc potýkal také iOS, takže se rozhodně nejedná jen o výsadu přístrojů s Androidem. Pokud tedy používáte telefon Galaxy od Samsungu, zkontrolujte si aktualizace systému i aplikací a neprodleně je všechny aplikujte.