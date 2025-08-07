Logo Mobilizujeme.cz

Rekordní sleva padla na loňský bestseller od Xiaomi. Koupíte ho už od 9 790 Kč

PR článek
Xiaomi 14T Pro | foto: Xiaomi
Xiaomi 14T Pro | foto: Xiaomi

Skvělý mobil Xiaomi 14T Pro teď stojí jen 9 790 Kč! Díky výkupnímu bonusu ušetříte až 3 000 Kč. Navíc můžete získat 7% ISIC slevu.

Xiaomi 14T Pro přichází s historicky nejnižší cenou, přitom jde o jeden z nejoblíbenějších telefonů loňského roku. Tenhle smartphone s vlajkovým výkonem koupíte už za 9 790 Kč, což je oproti jeho původní pořizovací ceně 20 990 Kč pořádné snížení. K takové ceně vám dopomůže výkupní bonus, který dosahuje rekordní výše.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Historicky nejnižší cena

Za podobnou cenu byste jen složitě hledali stejně nadupaný telefon. Díky výkonnému procesoru a 144Hz displeji si ho oblíbí i nároční hráči, zatímco trojitý fotoaparát s optikou Leica osloví milovníky focení. Oslnit vás tak může nejen svým designem, ale hlavně svou výbavou, která se může rovnat kdejaké vlajkovce.

Není divu, že jde stále o jeden z nejoblíbenějších modelů, které Xiaomi kdy vpustilo na trh.

To všechno můžete mít u Mobil Pohotovosti za rekordní cenu, a to hlavně díky výkupnímu bonusu, který dosahuje až 3 000 Kč. To je absolutně bezkonkurenční cena. Stačí, když na mp.cz prodáte své staré zařízení a zakoupíte nové. Výkupní bonus vám bude automaticky odečten z ceny. Ti z vás, kteří mají ISIC, se mohou radovat z další 7% slevy, díky které telefon koupíte ještě levněji.

Autor článku

PR článek - Redakce

Tento obsah je reklamním sdělením, které zadala třetí strana. V případě zájmu o spolupráci nebo publikaci PR článku na webu Mobilizujeme.cz nás kontaktujte na e-mailu redakce@mobilizujeme.cz.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

GPT‑5 je tu. Nejpokročilejší umělá inteligence dorazila do ChatGPT
Luboš Srb

GPT‑5 je tu. Nejpokročilejší umělá inteligence dorazila do ChatGPT

DJI představilo robotický vysavač s průhledným designem a technologií z dronů
Ondřej Koníček

DJI představilo robotický vysavač s průhledným designem a technologií z dronů

Apple MacBook čekají velké změny. Dočkáme se perfektního OLED displeje
Tomáš Rajnoch

Apple MacBook čekají velké změny. Dočkáme se perfektního OLED displeje

Hackeři našli nečekaně jednoduchý způsob, jak se nabourat do chytré domácnosti
Richard Šimáček

Hackeři našli nečekaně jednoduchý způsob, jak se nabourat do chytré domácnosti

Tim Cook si chce získat Trumpa. Daroval mu vzácnou sošku se zlatem a podpisem
Ondřej Koníček

Tim Cook si chce získat Trumpa. Daroval mu vzácnou sošku se zlatem a podpisem

Od nabíjeného mobilu chytnul dům. Žena vysoudila 4,2 milionu korun
Ondřej Koníček

Od nabíjeného mobilu chytnul dům. Žena vysoudila 4,2 milionu korun

To nejlepší nakonec? Samsung Galaxy S25 FE se blíží, známe datum představení
Ondřej Koníček

To nejlepší nakonec? Samsung Galaxy S25 FE se blíží, známe datum představení

Na Netflix míří filmový hit z české produkce. V kinech byl teprve nedávno
Tomáš Rajnoch

Na Netflix míří filmový hit z české produkce. V kinech byl teprve nedávno

Jen za půlku ceny! Samsung rozjel neodolatelnou akci na hodinky a prsten
PR článek

Jen za půlku ceny! Samsung rozjel neodolatelnou akci na hodinky a prsten