Prosincové PS Plus obohatí hra roku. Sony navíc rozdá několik dárků

Sony zveřejnilo tradiční měsíční nabídku her v rámci předplatného PS Plus. V posledním měsíci tohoto roku dorazí do služby opět tři zajímavé tituly a mimo ně si japonský videoherní gigant připravil pro své fanoušky i několik akcí k příležitosti kulatého výročí konzole PlayStation. Na co se tedy můžeme pod hlavičkou Sony v prosinci těšit?

PS Plus prosinec (2024): Silná trojice her zdarma

V prosinci zavítají do PS Plus, jako vždy, tři hry zdarma a tentokrát se předplatitelé služby PS Plus můžou těšit na It Takes Two (PS4 i PS5), Aliens: Dark Descent (PS4 i PS5) a Temtem (PS5). Nejznámější je výborná kooperační plošinovka It Takes Two, kterou si určitě užijete.

Tato akční hra plně využívá přednosti takzvaného „gaučového“ multiplayeru a v tomto směru se jedná o jeden z nejlepších titulů vůbec. Vydejte se s partnerem, kamarádem, nebo i s někým úplně neznámým, na cestu za záchranou jednoho rozhádaného manželství. Nudit se nebudete.