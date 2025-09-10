Prodeje prémiových telefonů rostou. Nejvíce si polepšily Google a Xiaomi

Prémiové mobily táhnou trh. Apple stále kraluje, ale Google s Pixely předvedl růst 105 %. Mezi skokany patří i Xiaomi a Huawei.
Segment prémiových telefonů roste
Vlajkové telefony jsou na vrcholu zájmu, nicméně vyložené bestsellery se většinou nachází spíše ve střední třídě. Zájem o prémiové telefony, které jsou definovány cenovkou 600 dolarů a vyšší (cca 15 tisíc korun), ale roste a nejnovější data uvádí, že tento segment meziročně vzrostl o solidních 8 %.
Kategorie prémiových telefonů měla dle aktuálních statistik jednoho krále, a pokud jste čekali Apple, tak jste vedle. Ano, Apple jí dlouhodobě dominuje a celkově drží hned 62 % trhu s telefony nad 600 dolarů, ale Google si meziročně polepšil nejvíc.
Z porovnání prodejů těchto telefonů za první polovinu roku 2024 a 2025 vyplývá, že prodeje Pixelů, tedy jediných telefonů, které Google nabízí, vzrostly o 105 %. Pixely 9 si evidentně vedly prodejně skvěle a vyhledávací gigant se poprvé dostal do první pětky.
Dařilo se také Xiaomi, Apple spíše stagnuje
Druhý nejvyšší nárůst v segmentu prémiových telefonů zaznamenalo Xiaomi, které jich prodalo o 55 % více a je na čtvrtém místě. Také třetí Huawei meziročně poměrně solidně rostl (+ 24 %, podíl 8 %), ale první Apple a druhý Samsung už na tom byly hůř.
Jihokorejský gigant navýšil prodeje o 7 %, stále je druhý a drží 20 % trhu. První Apple vykazuje podíl 62 %, což je o 3 % méně než vloni, ačkoliv své prodeje meziročně o 3 % navýšil. Prodeje Samsungu táhla aktuální řada Galaxy S25, která se těší vyšší popularitě než předchozí Galaxy S24.
Dá se předpokládat, že vyšší prodeje vykáže i nová generace skládačky Galaxy Z Fold 7, která dorazila s výraznými vylepšení po stránce hardwaru a velké věci se očekávají i od iPhonů 17. Je tedy možné, že příští rok potká Samsung s Applem v lepší formě a meziročně si polepší výrazněji.
Indie jako překvapující leader
Co se zemí týče, tak 10 nejvýznamnějších světových trhů tvořilo v tomto segmentu celkově 80 % prodejů. Jedním z nejvíce rostoucích trhů s telefony s cenovkou nad 600 dolarů byla, trochu překvapivě, Indie, kde se jich meziročně prodalo o 37 % víc.
V nejlidnatější zemi světa si vedl velmi dobře hlavně Apple a tamní podíl výrazně nakopla i lepší dostupnost snadného financování. Celosvětovou jedničkou v tomto byznysu byla ale opět Čína, která se stala největším trhem s prémiovými telefony na světě.