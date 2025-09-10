Logo Mobilizujeme.cz

Prodeje prémiových telefonů rostou. Nejvíce si polepšily Google a Xiaomi

Ondřej Koníček
Google Pixel 10 Pro v ruce | foto: Google
Google Pixel 10 Pro v ruce | foto: Google

Prémiové mobily táhnou trh. Apple stále kraluje, ale Google s Pixely předvedl růst 105 %. Mezi skokany patří i Xiaomi a Huawei.

Segment prémiových telefonů roste

Vlajkové telefony jsou na vrcholu zájmu, nicméně vyložené bestsellery se většinou nachází spíše ve střední třídě. Zájem o prémiové telefony, které jsou definovány cenovkou 600 dolarů a vyšší (cca 15 tisíc korun), ale roste a nejnovější data uvádí, že tento segment meziročně vzrostl o solidních 8 %.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Kategorie prémiových telefonů měla dle aktuálních statistik jednoho krále, a pokud jste čekali Apple, tak jste vedle. Ano, Apple jí dlouhodobě dominuje a celkově drží hned 62 % trhu s telefony nad 600 dolarů, ale Google si meziročně polepšil nejvíc.

Z porovnání prodejů těchto telefonů za první polovinu roku 2024 a 2025 vyplývá, že prodeje Pixelů, tedy jediných telefonů, které Google nabízí, vzrostly o 105 %. Pixely 9 si evidentně vedly prodejně skvěle a vyhledávací gigant se poprvé dostal do první pětky.

Telefonování s mobilem Xiaomi 15 Ultra | foto: Luboš Srb
Telefonování s mobilem Xiaomi 15 Ultra | foto: Luboš Srb

Dařilo se také Xiaomi, Apple spíše stagnuje

Druhý nejvyšší nárůst v segmentu prémiových telefonů zaznamenalo Xiaomi, které jich prodalo o 55 % více a je na čtvrtém místě. Také třetí Huawei meziročně poměrně solidně rostl (+ 24 %, podíl 8 %), ale první Apple a druhý Samsung už na tom byly hůř.

Jihokorejský gigant navýšil prodeje o 7 %, stále je druhý a drží 20 % trhu. První Apple vykazuje podíl 62 %, což je o 3 % méně než vloni, ačkoliv své prodeje meziročně o 3 % navýšil. Prodeje Samsungu táhla aktuální řada Galaxy S25, která se těší vyšší popularitě než předchozí Galaxy S24.

Dá se předpokládat, že vyšší prodeje vykáže i nová generace skládačky Galaxy Z Fold 7, která dorazila s výraznými vylepšení po stránce hardwaru a velké věci se očekávají i od iPhonů 17. Je tedy možné, že příští rok potká Samsung s Applem v lepší formě a meziročně si polepší výrazněji.

Indie jako překvapující leader

Co se zemí týče, tak 10 nejvýznamnějších světových trhů tvořilo v tomto segmentu celkově 80 % prodejů. Jedním z nejvíce rostoucích trhů s telefony s cenovkou nad 600 dolarů byla, trochu překvapivě, Indie, kde se jich meziročně prodalo o 37 % víc.

V nejlidnatější zemi světa si vedl velmi dobře hlavně Apple a tamní podíl výrazně nakopla i lepší dostupnost snadného financování. Celosvětovou jedničkou v tomto byznysu byla ale opět Čína, která se stala největším trhem s prémiovými telefony na světě.

Zdroj: Counterpoint Research

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Apple se překonal. Za šňůrku s krytem na iPhone 17 dáte přes 3 tisíce
Luboš Srb

Apple se překonal. Za šňůrku s krytem na iPhone 17 dáte přes 3 tisíce

iPhone Air v Česku koupíte jedině s eSIM, iPhony 17 mají eSIM + nanoSIM
Ondřej Koníček

iPhone Air v Česku koupíte jedině s eSIM, iPhony 17 mají eSIM + nanoSIM

Apple Watch SE 3 nestojí ani 6 tisíc, poprvé mají Always-on a další novinky
Ondřej Koníček

Apple Watch SE 3 nestojí ani 6 tisíc, poprvé mají Always-on a další novinky

AirPods Pro 3 mají nejlepší ANC na světě a poprvé snímají tepovou frekvenci
Ondřej Koníček

AirPods Pro 3 mají nejlepší ANC na světě a poprvé snímají tepovou frekvenci

Apple Watch vám nově změří krevní tlak. Dočkají se i majitelé starších modelů
Pavel Škopek

Apple Watch vám nově změří krevní tlak. Dočkají se i majitelé starších modelů

iPhone 17 Pro je dělo. Má odolnější tělo, snový fotoaparát a cenu od 33 tisíc
Luboš Srb

iPhone 17 Pro je dělo. Má odolnější tělo, snový fotoaparát a cenu od 33 tisíc

Apple Watch Ultra 3 mají větší displej, vojenskou normu, či satelitní připojení
Tomáš Rajnoch

Apple Watch Ultra 3 mají větší displej, vojenskou normu, či satelitní připojení

Apple Watch Series 11 měří krevní tlak, hodnotí spánek a jsou mnohem odolnější
Tomáš Rajnoch

Apple Watch Series 11 měří krevní tlak, hodnotí spánek a jsou mnohem odolnější

iPhone Air za 30 tisíc? Zbytečně drahý mobil, po kterém nejspíš budete toužit
Roman Macháč

iPhone Air za 30 tisíc? Zbytečně drahý mobil, po kterém nejspíš budete toužit