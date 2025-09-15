Připravte se na podzim s elegantním, ale dostupným vivo V50 Lite

Logo Mobilizujeme.cz

Elegantní vivo V50 Lite nabízí 120Hz displej, 50Mpx kameru Sony a odolnost IP65. Velká baterie s 90W nabíjením vás nenechá ve štychu.

Styl a spolehlivost na dosah

Podzim je ideální čas na změnu – a vivo V50 Lite spojuje elegantní design s odolností, kterou oceníte v každodenním životě. Navíc získáte pětiletou záruku kondice baterie, takže se můžete spolehnout na dlouhou životnost.

Značka vivo je známá svými inovacemi a telefony řady V dokazují, že špičkové technologie nemusí být drahé. V50 Lite navazuje na tuto tradici a přináší kombinaci výkonu, praktičnosti i moderní výbavy.

Tenké tělo s profilem pod 8 mm ukrývá jednu z největších baterií ve své kategorii – 6 500 mAh. Díky technologii BlueVolt si uchovává kapacitu i v kompaktním provedení, což ocení aktivní uživatelé.

Vivo V50 Lite | Zdroj: Vivo
Vivo V50 Lite | Zdroj: Vivo

Výdrž, na kterou se můžete spolehnout

Telefon zvládne až 27 hodin videa nebo 14 hodin nepřetržité navigace. Rychlonabíjení 90W FlashCharge dobije 50 % kapacity za 23 minut a reverzní nabíjení umožní využít telefon i jako powerbanku.

Životnost baterie odpovídá zhruba pěti letům každodenního používání. I po 1 700 nabíjecích cyklech si ponechává přes 80 % kapacity. Inteligentní režim AI Sleep Mode navíc šetří energii a zpomaluje opotřebení.

6,77” AMOLED displej nabídne jemné rozlišení, obnovovací frekvenci 120 Hz a jas až 1 800 nitů. Díky tomu je čitelný i na přímém slunci, zatímco funkce Low Blue Light Eye Comfort chrání váš zrak.

Odolnost a fotografie jako u vlajek

Pevný kovový rám doplněný Shield Glass je o 20 % odolnější než běžné sklo. Telefon získal pětihvězdičkovou certifikaci SGS a díky krytí IP65 vydrží déšť i prašné prostředí. Displej reaguje i s mokrými prsty.

Hlavní 50Mpx snímač Sony IMX882 zvládá i noční snímky s minimálním šumem. Funkce portrétu v protisvětle a Aura Light Portrait přidávají profesionální kvalitu i do běžných fotografií.

V50 Lite nabízí i 32Mpx přední kameru pro detailní selfie. Verze s 5G přidává 8Mpx ultraširoký objektiv se 120° záběrem a 2× digitální zoom, který simuluje optické přiblížení bez ztráty detailů.

Vivo V50 Lite | Zdroj: Vivo
Vivo V50 Lite | Zdroj: Vivo

Design inspirovaný přírodou

Na výběr jsou tři barevné varianty – decentní Titanium Gold, elegantní Phantom Black s fialovým odleskem a výrazná Fantasy Purple s perleťovým efektem. Každá má osobitý styl.

Vivo V50 Lite je dostupný ve dvou verzích. Model s 4G pohání procesor Snapdragon 685, zatímco 5G verze nabízí Dimensity 6300. Obě varianty disponují 256GB úložištěm s možností rozšíření pomocí microSD.

