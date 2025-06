Přinese iOS 26 tuto žádanou funkci? Majitelé Androidů se musí jen smát

iPhone v ruce | foto: The Mac Observer

Apple již v pondělí představí nové iOS 26, které přinese spoustu novinek pro iPhony. Někteří uživatelé by však ocenili, kdyby dorazila jedna jediná funkce.

iOS 26 a jeho očekávané novinky

iOS 26, které bude představeno na konferenci WWDC 2025 v pondělí 9. června ve večerních hodinách, přinese jednu z největších aktualizací systému iOS za poslední roky.

Nová verze se zaměří na redesign uživatelského rozhraní, hlubší integraci AI (Apple Intelligence) a chytré funkce pro AirPods (např. ovládání fotoaparátu), zlepšenou optimalizaci baterie a širší personalizaci systému.

Nové číslování verzí

Apple se rozhodl změnit způsob číslování operačních systémů. Místo očekávaného iOS 19 přijde rovnou iOS 26, což má lépe odrážet kalendářní rok, pro který je systém určen. Změna se bude týkat nejen iOS, ale i dalších platforem, tj.: iPadOS, macOS, watchOS a visionOS.

Neoficiální logo iOS 26 | foto: 9to5Mac

Funkce, po které uživatelé volají už roky

Pamatuji si, když Apple zavedl widgety na plochu, nebo možnost libovolně přesouvat aplikace po ploše. Co bylo pro uživatelé zařízení s konkurenčním systémem Android naprosto běžné už od nepaměti, to se iPhony naučily s neuvěřitelným zpožděním.

iOS tímto způsobem dostal postupně poměrně dost funkcí známých dříve z Androidu, ale abych byl fér, tak stejným způsobem naopak Apple přišel s některými funkcemi, které posléze okopíroval Google pro svůj systém, či samotní výrobci telefonů.

Jedna z naprosto obyčejných, a přitom tak užitečných funkcí ale stále na iOS ne a ne dorazit. Dočkáme se u iOS 26, nebo Apple nevyslyší ani prosby svých zákazníků, kteří po ní volají už roky?

Onou funkcí je možnost hromadného zavření všech spuštěných aplikací, ať už jedním gestem nebo tlačítkem. Jde o jednu z nejčastěji postrádaných konkrétních funkcí na iOS.

Poslední otevřené aplikace na iPhonu | foto: SAM-0T / Reddit

Proč se nejspíš ani u iOS 26 nedočkáme?

Aktuálně má iOS stále možnost zavírání aplikací pouze otrockým způsobem, kdy swipujete prstem po displeji vždy jen s konkrétní aplikací směrem nahoru a ukončujete tím jednu aplikaci po druhé. Jenže to může být v případě otevření desítek aplikací dost otravné.

Apple vysvětluje, že by uživatelé neměli manuálně aplikace zavírat, protože to může mít negativní vliv na výdrž baterie, protože jednak strávíte více času se zapnutým displejem a telefon má práci navíc, ale také systém od Applu si má sám velice dobře poradit s uspáním aplikací na pozadí, které jsou kdykoliv rychle připravené k opětovnému spuštění. Když je ukončíte, zabere to více výpočetního výkonu a času.

Pro některé uživatele iPhonu, ale dost možná i pro ty, kteří teprve chtějí přejít z Androidu na iOS, by to bylo krásné, kdyby mohli jedním tlačítkem ukončit všechny aplikace najednou. Někdy to totiž dává smysl – například, když vám zamrzne některá aplikace a vy prostě potřebujete rychle udělat čistku, ale i v případě, kdy chcete mít takzvaně uklizeno a v posledních otevřených aplikacích se lépe orientovat.

Připadá vám absence tlačítka pro hromadné zavření všech aplikací na iOS frustrující, nebo vám to vůbec nevadí a dokážete bez této funkce bez problémů fungovat? Patříte mezi ty, kdo oceňují filozofii Applu ohledně správy aplikací na pozadí, nebo byste si naopak přáli mít nad svým iPhonem větší kontrolu? Podělte se s námi o svůj názor v diskuzi pod článkem — zajímá nás, jak to vidíte vy a zda byste tuto funkci v iOS 26 skutečně uvítali.

Zdroje: