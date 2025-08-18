Přijde ChatGPT o své kouzlo? Nejpopulárnější AI chce údajně zavést reklamy

Pochvalujete si ChatGPT, že službu můžete mít zcela zdarma a dokáže víc než Google? Brzy možná změníte názor. OpenAI se chystá zavést reklamy.
OpenAI chce víc vydělávat
Umělá inteligence je dnes oblastí, která zažívá obrovský růst prakticky každý den. Jedním z největších hráčů je OpenAI, jenž provozuje populárního chatbota ChatGPT.
Ten aktuálně využívá kolem 700 milionů uživatelů měsíčně a OpenAI díky ChatGPT generuje vysoké zisky (aktuálně s ročním tempem přes 1 miliardu dolarů měsíčně). Přesto to ale vypadá, že společnost hledá nové způsoby, jak tyto příjmy ještě zvýšit.
V jednom z rozhovorů Nick Turley, který je ředitelem divize ChatGPT v OpenAI, uvedl, že jednou z budoucích možností je nasazení reklamy do populárního chatbota. Reklama by nicméně měla být vkusná a musí být v souladu s uživateli.
Reklama se ale v ChatGPT neobjeví jen tak a OpenAI se bude snažit vymyslet, jak ji co nejlépe prezentovat. Nick Turley dále uvádí, že OpenAI testuje systém s názvem „Commerce in ChatGPT“. OpenAI by díky tomu mohlo mezi příjmy zařadit i takzvaný affiliate.
Jde o formu, kdy se prodejce odmění partnerům, díky kterým si zákazník zakoupil jejich produkt. OpenAI nicméně uvádí, že tyto affiliate příjmy by neměly ovlivnit doporučení a chce, aby případný proces při výběru produktů zůstal nezávislý.
Postoj k reklamám a k affiliate příjmům postupem času mění i generální ředitel OpenAI Sam Altman. Ten zprvu vyjádřil obavy a reklamy označil až jako poslední možnost. Dnes již ale hovoří jinak a pokud budou reklamy implementovány zodpovědně, bude jim nakloněn.
OpenAI věří předplatnému
Hlavním příjmem však prozatím zůstává zisk od předplatitelů ChatGPT. Společnost OpenAI reklamy zatím nenasadí a soustředí se na to, aby se jí podařilo zvýšit číslo předplatitelů.
Aktuálně si ChatGPT měsíčně platí zhruba 20 milionů uživatelů a OpenAI letos očekává zisky ve výši 12,7 miliard dolarů, což je více než trojnásobek oproti loňskému roku.
Přesto ale OpenAI opět vykáže ztrátová čísla, která se podle odhadů přehoupnou na kladná až v roce 2029. OpenAI se tudíž aktuálně soustředí na to, aby z oněch 700 milionů měsíčních uživatelů převedl co nejvíc mezi ty platící.