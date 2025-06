Před odjezdem na dovolenou připravte i váš mobil. 49 % Čechů na to zapomíná

Mobil bere na dovolenou 88 % Čechů, ale jen málokdo ho zabezpečí. Jak ochránit svá data, peníze i soukromí a předejít zbytečným problémům?

Mobil na dovolené?

Chytrý telefon si na dovolenou bere téměř každý – 88 % Čechů si bez něj cestování neumí představit. Používáme ho na focení, navigaci, placení i jako digitální peněženku a doklady.

Přesto skoro polovina lidí (49 %) mobil před odjezdem nijak nezabezpečí. Nezálohují si data, neaktualizují aplikace a neřeší ani základní bezpečnostní opatření, jako je zabezpečení obrazovky.

Jen každý čtvrtý si před cestou zkontroluje, zda má aktuální systém a aplikace. A jen pětina lidí provede zálohu důležitých dat. Přitom stačí málo – rozbité, ztracené nebo ukradené zařízení může být velký problém.

Bezpečnost mobilního telefonu | foto: Unsplash

Riziko číhá nejen online, ale i v kapse

Většina lidí spoléhá jen na PIN nebo heslo. Biometrické ověření, jako je otisk prstu nebo rozpoznání obličeje, využívá menšina – přitom právě to je nejbezpečnější způsob ochrany telefonu.

Pouze 12 % dotázaných má v mobilu aktivní funkci pro vyhledání ztraceného zařízení. Pokud vám telefon někdo ukradne nebo ho ztratíte na pláži, bez této funkce ho možná už nikdy nenajdete.

Až 39 % lidí vůbec nepočítá s tím, že by mohli o telefon přijít. Jenže nehody a krádeže se na dovolené dějí běžně. A bez zálohy a zabezpečení může jít o hodně drahou ztrátu.

Rozpoznání obličeje | foto: FaceOnLive

Veřejná Wi-Fi není zadarmo. Platíte soukromím

Na dovolené se často připojujeme na veřejné Wi-Fi sítě – v hotelech, restauracích nebo na letišti. Ty ale mohou být nebezpečné. Útočník se přes ně snadno dostane k vašim datům.

Nejlepší ochranou je VPN – virtuální privátní síť, která šifruje vaše připojení. Přesto ji více než polovina Čechů vůbec nepoužívá. Každý pátý ani neví, co to VPN je.

Jen 10 % lidí používá VPN kvůli bezpečnému připojení. Přitom riziko podvržených Wi-Fi sítí je reálné – útočník vytvoří síť se stejným názvem jako kavárna a čeká, až se někdo připojí.

Připojení k Wi-Fi | foto: Unsplash

Pozor na podvody a chytré sdílení

Podvody se týkají i ubytování. Na falešnou nabídku na Bookingu nebo Airbnb už naletělo 13 % lidí. A 3 % z nich přišla rovnou o peníze. Stačí kliknout na podvodný odkaz v e-mailu a problém je na světě.

Na sociálních sítích se Češi chovají překvapivě rozumně. Jen 6 % lidí sdílí fotky z dovolené ihned, většina buď počká na návrat, nebo je zveřejní jen pro blízký okruh přátel.

Zveřejnění místa pobytu v reálném čase je rizikové – zlodějům dáváte jasnou zprávu, že jste pryč z domu. Polovina lidí proto do příspěvků raději nepřidává ani informaci o aktuální poloze.

Digitální bezpečnost vašeho mobilního telefonu | foto: Unsplash

Chraňte i své peníze a osobní data

Při online platbách se vyplatí používat virtuální jednorázové karty. Po jedné transakci se automaticky zneplatní a zabrání případnému zneužití dat z karty.

Fyzické karty je dobré na cestách chránit také. Pomoci mohou speciální RFID peněženky nebo bezpečnostní ledvinky, které můžete schovat pod oblečení a nosit s sebou i mobil.

Ať už jedete kamkoliv, příprava telefonu před odjezdem by měla být stejně samozřejmá jako kontrola pasu. Zálohovat, aktualizovat, zabezpečit – to vše zvládnete za pár minut, ale může vám to zachránit celý výlet.

