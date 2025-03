Práce na Androidu 16 jdou podle plánu. Google by měl stihnout brzké vydání

Google urychluje vývoj Androidu 16 a plánuje jeho vydání už v červnu. Cílem je předejít zpožděním, která provázela Android 15.

Android 16 dorazí dříve

Situace okolo Androidu 15 není úplně ideální a aktualizace na něj započaly letos později, než bývalo zvykem. Takový Samsung se v tomto směru propadl úplně a vlastně ještě ani přechod na Android 15 v podobě systému One UI 7 pořádně nerozjel. Google by rád takové situaci u příštího Androidu 16 předešel a proto ho vydá výrazně dřív.

Google tuto skutečnost potvrdil již v listopadu minulého roku a práce na nové verzi populárního systému jsou v plném proudu. Jenže, jedna věc je slíbit určitý časový rámec vydání a druhá ho pak dodržet, bez prodlev a různých odkladů. Což se samozřejmě ne vždy povede, zvlášť u tak obrovských projektů, jako je Android.

Vypadá to ale, že v tomto případě je vše v dobrém rozpoložení a že práce probíhají dle plánu. Již vyšlo několik beta verzí a to, že jde vše podle plánu, nyní oficiálně potvrdil prezident Googlu pro Android, Sameer Samat. Ten se na toto téma rozpovídal pro server Android Police a uvedl, že je vyhledávací gigant na dobré cestě splnit to, co slíbil v listopadu.

Android 16 | foto: Google

Vše probíhá podle plánu

Jak Samat uvedl, věci okolo Androidu 16 jdou aktuálně podle plánu a tým pracuje opravdu tvrdě na tom, aby se stihlo původně stanovené vydání. Google si dal za cíl vydat novou verzi Androidu v červnu tohoto roku, tedy výrazně dřív než bývá normálně zvykem. Dříve mířil Android do ostrého provozu nejdříve v srpnu, nebo i později.

Letos byla situace jasně nejhorší a Google ji víceméně způsobil sám, a to tím, že se rozhodl vydat své Pixely 9 s předstihem. Ty tím pádem vyšly ne s Androidem 15, ale ještě s Androidem 14 a nová verze na ně dorazila až v říjnu, což způsobilo zpoždění i u ostatních výrobců. Tak jako tak, letos by se tato situace již opakovat neměla.

Dřívější vydání je naplánováno i kvůli vývojovým změnám. Google přešel v oblasti vývoje na nový proces „Trunk Stable“, což znamená, že každý vývojář, který na Androidu pracuje, přispívá do stejné větve kódu. Až doposud pracovali vývojáři na rozdílných větvích, které se poté. na konci procesu sloučily. a to znamenalo větší počet problémů k řešení a spousty dodatečných oprav.

Kdy tedy vyjde Android 16 ve finální verzi?

Aktuálně je v éteru Android 16 Beta 2.1, která je k dispozici pro telefony Pixel a je pravděpodobné, že Google stanoví pevné vydání při své konferenci I/O 2025. Ta je naplánována na 20. května 2025 a prozatím to vypadá, že finální sestavení Androidu 16 bude vydáno na konci června. První telefony s touto novou verzí by tak mohly dorazit již během letních prázdnin.