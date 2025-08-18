Powerbanka od Xiaomi za pár korun. Našel jsem nabídku, která se neodmítá

Povedená powerbanka od Xiaomi a její značky Redmi aktuálně na českém trhu zlevnila o 10 procent. Má kapacitu 20 000 mAh, 4 porty a rychlonabíjení.
Powerbanka pro každého
Výdrž telefonů se v posledních letech sice zlepšuje, ale energie samozřejmě není nikdy dost. Pokud používáte svůj mobil opravdu pořádné a s klasickou, vestavěnou baterií si nevystačíte, určitě vlastníte nějakou powerbanku. Nebo alespoň plánujete nějakou koupit.
Powerbanky jsou jedním z nejběžnějších a nejpraktičtějších příslušenství a na trhu jich existuje nepřeberné množství. My vám dnes dáme tip na kvalitní model od značky Xiaomi, který nabízí výborný poměr cena / výkon a navíc je aktuálně v akci.
Jedná se o model Redmi se skvělou kapacitou 20 000 mAh, což znamená, že běžný telefon nabije zhruba třikrát a modely s menší baterií klidně i čtyřikrát. Samozřejmě přes ni lze nabíjet cokoliv, včetně sluchátek, nebo chytrých hodinek či náramků.
Kromě velmi slušné kapacity nabízí powerbanka také rovnou čtveřici portů v podobě jednoho USB-C, dvou USB-A a jednoho microUSB portu. V jeden čas je možné nabíjet až dva přístroje a maximální nabíjecí výkon tohoto modelu je 18 W.
Při nabíjení například sluchátek, nebo chytrých hodinek, je nutné aktivovat pomalé nabíjení, což se dělá dvojitým stiskem tlačítka na powerbance. Na konstrukci se pak nachází také vestavěné LED diody, které indikují stav baterie.
Powerbanka podporuje většinu moderních nabíjecích standardů, včetně Quick Charge 3.0 a Fast Charge, váží 420 gramů a disponuje rozměry 154 × 73,6 × 27,3 mm. Neschází ani ochrana proti předpětí, přebití, zkratu, nebo přílišným vybitím.
Cena a dostupnost
Tuto powerbanku aktuálně nabízí několik prodejců, a to za ceny od 499 až po zhruba 1 000 korun. Pokud ji ale koupíte přes srovnávač Heuréka, vyjde vás v akci na pouhých 438 korun a ušetříte také na dopravě, která je v tomto případě úplně zdarma.