Oneplay uvádí novinky: Šoumen krokodýl, seriál Učitel, Saw 4 a další (23. díl)

Tomáš Rajnoch
Streamovací služba Oneplay | foto: Oneplay, úprava: Luboš Srb
Oneplay si na tento týden připravilo hned několik zajímavých novinek. Na co kouknout? Vybrali jsme nejlepší filmy a seriály, které by se vám mohly líbit.

Nejlepší novinky na Oneplay

Streamovací platforma Oneplay je v Česku obrovsky populární a těší ze stovky tisíc měsíčních předplatitelů. Těm Oneplay nabízí spoustu zajímavého a originálního obsahu.

I v nadcházejících dnech se diváci mohou těšit na nové seriály, velkolepé filmy ale i poutavé seriály. Jaké novinky dorazí a co byste si neměli nechat ujít?

Šoumen krokodýl (2022)

Šoumen krokodýl je rodinným filmem, ve kterém se rodina Primmů přestěhuje do New Yorku. Díky tomu si syn Josh musí začít zvykat na novou školu ale i přátelé. Rodina se navíc přestěhovala do nového domu, kde objeví něco nečekaného.

Na půdě domu se totiž ukrývá podivný obyvatel. Jde o zpívajícího krokodýla Lyleho, kterého tam zanechal bývalý nájemník, jímž byl kouzelník a zpěvák Hector P. Valentini.

  • Datum premiéry: 18.8. 2025

Učitel (2016)

Do nabídky Oneplay zařazuje i kriminální seriál Učitel, jenž se odehrává v malém polském městě. Zde řádí ruská mafie ale i zkorumpovaní policisté. Celým městem tak vládne bezvládí, čemuž se rozhodně čelit učitel ve středním věku.

  • Datum premiéry: 18.8. 2025

Jáma lvová (2025)

Diváci Oneplay se mohou těšit na novou a zcela originální reality show Jáma lvová. V této televizní zábavě se setkáme s pěticí úspěšných byznysmenů, kteří se postupně setkají s ambiciózními podnikateli. Právě ti byznysmenům budou prezentovat své nápady a pokusí se je přesvědčit, že právě jejich projekt stojí za investici.

  • Datum premiéry: 20.8. 2025

Mune: Strážce Měsíce (2015)

Pro malé diváky si Oneplay připravilo animovaný snímek Mune: Strážce Měsíce. Hlavním hrdinou je malý Mune, jenž je nekonečný snílek a šibal. Mune je však jmenován strážcem Měsíce, tedy bytostí, která přináší noc a bdí nad sny.

Mune bohužel vždy tak trochu přitahoval katastrofy a tentokrát povolí strážci temna loupež Slunce. Brzy se ale Mune spojí s hrdým strážcem Slunce a křehkou Ciry. Společně se vydají za velkým dobrodružstvím, při kterém se pokusí získat Slunce zpět.

  • Datum premiéry: 20.8. 2025

Brak (2001)

Na Oneplay míří i legendární český snímek Brak, ve kterém se tři kamarádi rozhodnou využít momentální nepřítomnosti rodičů a uspořádají pořádný mejdan. Na ten dokonce pozvou prostitutku, která ale zemře. Rázem se zábavný večer stává noční můrou a mladíkům jde kde kdo po krku. Začíná tak bláznivá hra o přežití.

  • Datum premiéry: 21.8. 2025
Český film Brak (2002) | foto: Bontonfilm
Psí námluvy (2023)

Snímek Psí námluvy je povedenou romantickou komedií, ve kterém se hlavní hrdinka Nicole ocitne na otřesném rande s Maxem. Společně se poté domluví, že už se nebudou kontaktovat, dokud si jejich psi nenajdou partnery. Nesourodí Nicole a Max se tak nuceně stanou zodpovědnými spolurodiči, kteří si nakonec sami najdou lásku.

  • Datum premiéry: 23.8. 2025

Saw 4 (2007)

Oneplay dále pokračuje v doplňování knihovny o hororovou sérii Saw, která aktuálně vítá čtvrtý díl. V něm se ocitneme v momentě, kdy detektiv Hoffman vyšetřuje vraždu detektiva Kerryho a pomáhají mu vysloužilí parťáci.

Ti se společně snaží rozluštit poslední Jigsawovu hádanku. Samotný velitel zásahové jednotky nicméně uvízne v jedné nelítostné hře a má pouze hodinu a půl, aby se z této děsivé a smrtící hry dostal.

  • Datum premiéry: 23.8. 2025

V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Oneplay.

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

