Oneplay uvádí novinky: Oblíbený slovenský seriál, animák pro děti a další (25. díl)

Oneplay přináší nové seriály a filmy. Těšte se na Dunaj, Záhady a legendy, Hledá se Yetti, Saw 6 i další pecky, které stojí za to vidět.
Dunaj, k vašim službám (2025)
Na obrazovky Oneplay míří jedenáctá série slovenského seriálu Dunaj, k vašim službám. Příběh se odehrává v roce 1939 v novém obchodním domě Dunaj, jenž ztělesňuje moderní dobu.
Ve stejném období je ale vyhlášen Slovenský stát a zažité pořádky se mění. Přesto je Dunaj plná lidí se sny a odvahou, které jsou často silnější než vnější síly.
Datum premiéry: 1.9. 2025
Záhady a legendy (2025)
Záhady a legendy je novým dokumentárním seriálem, jenž se vydává po stopách těch nejzáhadnějších příběhů z nedávné ale i daleké minulosti. Tato tajemství zůstávají pod rouškou tajemna a filmaři se tyto hádanky pokusí rozluštit.
Datum premiéry: 2.9. 2025
Hledá se Yetti (2019)
Pro nejmenší diváky si Oneplay připravilo animovaný komediálním film Hledá se Yetti. Hlavním hrdinou je Sir Lionel Frost, jenž je chrabrým badatelem s několika šílenými teoriemi, kterým nikdo nevěří. Například že Yetti je vývojový článek mezi člověkem a opicí.
Překvapivě citlivého, bystrého ale i bláznivého tvora se Sir rozhodne vydat najít, aby všem dokázal, že není šílený. Yettiho nakonec najde a ten věří, že ho Sir Lionel Frost dokáže zachránit od samoty.
Datum premiéry: 3.9. 2025
Městečko Three Pines (2019)
Milovníkům kriminálních seriálu servíruje Oneplay povedené Městečko Three Pines. Hlavním hrdinou je detektiv Armand Gamache, jenž vidí věci, které nikdo jiný. Umí číst v lidech a i v obyčejných věcech vidí zlo. Díky tomu dokáže vyšetřit téměř vše. V městečku Three Pines tak odhaluje dávno pohřbená tajemství.
Datum premiéry: 4.9. 2025
Údolí stínů (2002)
Údolí stínů je legendární válečné drama, které se odehrává 14. listopadu 1965 v údolí La Drang. Zde se poprvé americká vojska setkají s nepřáteli z komunistického severního Vietnamu. Jen 365 amerických vojáků zde čelilo desetinásobné převaze. Velitel amerických mužů, Hal Moore, měl nicméně pro strach uděláno a byl rozhodnutý dovést bitvu k vítězství.
Datum premiéry: 4.9. 2025
Millerovi na tripu (2013)
Oneplay do nabídky přidává povedený komediální snímek Millerovi na tripu, jenž sleduje jednoho bezvýznamného dealera mariuhany. Hlavní hrdina se jmenuje David a okolnostmi je přinucen stát se pašerákem drog.
Z Mexika do USA musí přivést několik kilo kokainu a vymyslí rafinovaný plán. Najme si nesourodou partu lidí, kteří budou předstírat jeho rodinu, která se karavanem vydala na dovolenou do Mexika. Na této cestě ale rodinku čeká spoustu překážek a celý plán míří postupně do kytek.
Datum premiéry: 6.9. 2025
Saw 6 (2009)
Poslední týdny Oneplay do nabídky postupně zařazuje hororovou sérii Saw. Nyní se sledující mohou těšit na šestý díl, ve kterém detektiv Hoffman pokračuje v odkazu Jigsawa, jenž před lety celou zvrácenou krvavou hru započal.
Kdo se tentokrát chytí do důmyslných pastí a pro svou záchranu bude muset něco obětovat? A řekl legendární Jigsaw poslední slovo, nebo nás čekají nové a nečekané zvraty?
Datum premiéry: 7.9. 2025
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Oneplay.